La Audiencia de Valencia confirma el juicio contra el hermano del socialista Ximo Puig por la causa de las subvenciones

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalidad Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover, en el marco de la conocida causa sobre subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano y el catalán en medios de comunicación.

Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2015 y 2018, coincidiendo con la etapa en la que Ximo Puig presidía el Gobierno autonómico valenciano. Durante esos años, las productoras vinculadas a los acusados habrían recibido ayudas públicas procedentes de distintas administraciones.

Según se recoge en el auto de siete páginads al que ha tenido acceso Libertad Digital, el tribunal ha desestimado los recursos de apelación presentados por ambos acusados contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor. De este modo, se mantiene la decisión adoptada en octubre de abrir juicio oral, por lo que deberán sentarse en el banquillo por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada.

"Abordamos ambos recursos conjuntamente al estar basados en los mismos motivos y, visto el planteamiento de los recurrentes, en relación con los términos del auto recurrido e información ofrecida a través de las diligencias de investigación practicadas en la instrucción puesta en marcha, se impone la desestimación de los recursos", asevera la Audiencia de Valencia; que pone de relevancia que la instrucción del magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia ha argumentado suficientemente la apertura de juicio oral.

De esta forma, la Audiencia envía a los dos acusados a juicio oral sin que quepa recurso alguno; por lo que el hermano del expresidente valenciano se sentará en el banquillo de los acusados.

"El Auto recurrido contiene un relato de hechos muy descriptivo y detallado de los hechos punibles, asi como la identidad de las personas que aparecen presuntamente implicadas en los mismos (art. 779.1.4ª LECrim) sin que, a diferencia de lo sostenido por los apelantes, pueda prosperar la aducida falta de motivación por cuanto la expresada resolución permite conocer a los recurrentes los motivos por los que el Instructor considera que el procedimiento debe seguir adelante contra los mismos accediendo a la fase intermedia del procedimiento, mencionando de manera exhaustiva los indicios que llevan a considerar parte de la facturación de CDP como no auténtica, así como los indicios por los que MMP es , presuntamente, una empresa ficticia -dando aquí por reproducido, en este punto, el razonamiento expuesto por el Ministerio Fiscal en el informe impugnatorio al recurso- y, por tanto, también su facturación, y los motivos que señalan a Joan Enric A.B. como cooperador necesario del comportamiento prestamente desplegado por el coinvestigado Francisco Javier P.F.". Francisco Javier P.F. se refiere a Francisco Javier Puig.

Penas de 11 años de prisión

El instructor fijó fianzas de 147.589,29 euros para Francis Puig y de 99.614,33 euros para Adell Bover. En caso de no ser abonadas, se contempla el embargo de bienes o la responsabilidad subsidiaria de las sociedades implicadas, entre ellas Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat.

El procedimiento judicial excluye el delito de fraude de subvenciones, al aplicarse la normativa vigente en el momento de los hechos, anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2019, que establecía un umbral mínimo de 120.000 euros para este tipo de infracción.

Por su parte, la acusación popular ejercida por el Partido Popular solicita penas que podrían alcanzar los 11 años de prisión. La causa continúa ahora su curso a la espera de la celebración del juicio.