Valencia critica el retraso de la Agencia Tributaria en activar sus deducciones de la Renta

La Generalitat Valenciana ha expresado su malestar por la demora que ha protagonizado la Administración central a la hora de actualizar la plataforma web para la campaña de la declaración del IRPF. En concreto, el Ejecutivo autonómico ha lamentado que se haya tardado más de ocho días en habilitar la casilla correspondiente a las deducciones autonómicas de reciente creación o aquellas que han sido modificadas recientemente en la región para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos.

Estas nuevas ventajas fiscales están enfocadas en áreas de gran impacto social. Se trata de desgravaciones destinadas a cubrir gastos para el fomento y la formación musical, así como desembolsos relacionados con la salud, la práctica del deporte y otras actividades saludables. Según los cálculos de la Administración regional, esta iniciativa de ahorro puede llegar a beneficiar a casi un millón de contribuyentes en toda la comunidad, suponiendo un alivio económico significativo para las familias en el actual contexto económico.

El secretario autonómico de Hacienda del Consell, Eusebio Monzó, ha sido el encargado de verbalizar el descontento del Gobierno autonómico. El responsable público ha criticado que la burocracia estatal haya retrasado la aplicación efectiva de unas medidas impulsadas desde la presidencia de la región. "Ahora, para nosotros lo importante es que hasta casi un millón de contribuyentes pues se van a poder deducir entre 100 y 150 euros en conceptos tan importantes como salud bucodental, óptica, salud mental, Alzheimer, daño cerebral o deporte y vida saludable", ha explicado Monzó. Además, ha subrayado que este ahorro fiscal global podría alcanzar los cien millones de euros anuales.

Por su parte, la Agencia Tributaria ha querido ofrecer su versión de los hechos y ha confirmado que ya ha actualizado las casillas correspondientes a las deducciones de la Comunidad Valenciana, así como otras aprobadas en Castilla-La Mancha. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha recordado que los cambios normativos en el territorio valenciano se publicaron en el boletín oficial los días 1 y 8 de abril, con la campaña de la Renta ya a punto de comenzar. Desde el ente estatal remarcan que lo oportuno y deseable es que las comunidades autónomas aprueben sus beneficios fiscales antes de que concluya el ejercicio económico correspondiente.

Asimismo, la Administración tributaria insiste en que, si no es posible hacerlo antes del cierre del año, las normas deberían estar listas de forma previa a la publicación de la orden ministerial que define los modelos oficiales de declaración. Pese a este cruce de reproches administrativos, las herramientas ya están operativas y los ciudadanos valencianos pueden tramitar sus impuestos aplicando las rebajas en salud y deporte que les corresponden legalmente.