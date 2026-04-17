La puesta en escena en Valencia de Sira Rego, Mónica Oltra e Irene Montero, acompañadas por Rosângela 'Janja' da Silva, mujer del presidente de Brasil Lula da Silva, se presentó como un alegato contra la violencia política hacia las mujeres, pero terminó pareciendo más un ejercicio de autocomplacencia que un análisis riguroso de la realidad política.

Bajo el lema "No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista", las participantes compartieron durante hora y media un discurso en el que la denuncia del supuesto acoso estructural se mezcló con consignas ideológicas y una evidente complicidad entre ellas. Sin embargo, más allá de los aplausos y los gestos de apoyo mutuo, apenas hubo espacio para la autocrítica o para reconocer la complejidad de los casos que han rodeado a algunas de las protagonistas.

Especialmente significativa fue la intervención de Mónica Oltra, que reapareció públicamente tras su regreso a la primera línea política. Su relato, centrado en una supuesta "escabechina" personal y en la idea de haber sido víctima de un proceso "despiadado", obvió cualquier referencia a las polémicas que marcaron su salida de la política, reduciendo todo a una narrativa de persecución. El mensaje, coreado por un público afín, reforzó más la épica personal que la rendición de cuentas.

"Ha sido balsámico", aseguró al final del acto tras anunciar hace unos días que acepta el reto de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia tras cuatro años retirada de la política. El público le gritó "alcaldesa" y ella respondió: "A por ellos, que me dijo mi madre".

La exvicepresidenta valenciana explicó que "cuando la máquina de la escabechina se pone en marcha" es importante "no estar y no sentirse sola", porque es un proceso "despiadado", una "bomba" con la que se intenta "despedazar" a la víctima elegida. Además, levantó aplausos cuando ha contado: "Yo me planteé: ¿nos rendimos o nos levantamos? Pues nos levantamos".

En la misma línea, Sira Rego insistió en la existencia de una violencia política generalizada contra las mujeres, proponiendo como respuesta la "politización del miedo" y el feminismo como eje estratégico. La ministra de Juventud e Infancia indicó que son múltiples las formas en que se hace visible la violencia política contra las mujeres, y propuso dos antídotos: el reconocimiento y la politización del miedo, y reivindicar el feminismo como brújula estratégica para impugnar todos los mecanismos de poder.

"Qué maravilla, Mónica, que estés", le dijo a Oltra la ministra, quien ha lamentado la "visceralidad y brutalidad" de la guerra política o lawfare contra las mujeres feministas que plantean marcos diferentes. Además, hizo hincapié en que se devuelva a la política su dimensión militante y en que a veces los procesos políticos requieren tiempo y tejer lazos.

Irene Montero llevó el discurso un paso más allá al enmarcar directamente las críticas y procesos judiciales como parte de una "guerra sucia" o lawfare. Al afirmar que "si hay transformación, hay guerra sucia", planteó una visión en la que cualquier oposición o cuestionamiento queda automáticamente deslegitimado, lo que dificulta distinguir entre persecución política real y la necesaria fiscalización en democracia.

"Todavía no le han perdonado y la van a perseguir hasta el final", aseguró, y añadió que con el lawfare "golpean a una pero para frenarnos a todas". "Es la prueba del algodón: si hay transformación, hay guerra sucia", dijo la exministra de Igualdad, que alertó de que esa violencia no va a dejar de existir.

El acto, que pretendía reivindicar la participación femenina en los espacios de poder, terminó así dominado por un relato compartido en el que las discrepancias se interpretan como ataques y las responsabilidades políticas quedan diluidas. Más que abrir un debate plural sobre la violencia en la política, la cita sirvió para reforzar una narrativa cerrada, donde la autocrítica brilló por su ausencia y la complejidad del contexto político quedó reducida a consignas.