Tragedia en Maldivas: un tiburón arranca la pierna a un médico alicantino en su viaje de novios

Un turista de origen valenciano, que actualmente ejerce como ginecólogo en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, ha sufrido la amputación de una pierna como consecuencia de las graves heridas provocadas por la mordedura de un tiburón en el archipiélago de las Maldivas. El trágico suceso ha interrumpido el viaje de novios del joven facultativo de 31 años, que se encontraba en el país asiático junto a su esposa, natural de Castellón.

La información, adelantada por el periódico Mediterráneo, señala que el incidente tuvo lugar hace unos días durante la celebración de una excursión acuática. La pareja participaba en una inmersión rutinaria cuando el varón fue embestido por el escualo. El impacto y la posterior mordedura le causaron daños irreversibles en una de sus extremidades inferiores.

Según detalla la publicación especializada en buceo Scubaverse, apoyándose en fuentes médicas y policiales de la zona, el grupo de turistas se encontraba nadando en un área muy próxima a la planta procesadora de pescado de Kooddoo. Las instalaciones de este tipo suelen desechar restos orgánicos al mar, una práctica que atrae irremediablemente a la fauna marina local, incrementando de manera notable el riesgo de encuentros con grandes depredadores.

Tras el violento ataque, el turista español fue trasladado de inmediato al hospital del atolón de Gaafu Alif. Debido a la ingente pérdida de sangre y a que su estado clínico era crítico, los facultativos decidieron proceder a una evacuación de urgencia. Un helicóptero medicalizado lo transportó hasta Malé, la capital del país, donde permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital ADK para lograr estabilizar sus constantes vitales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activados los protocolos consulares habituales para ofrecer asistencia diplomática tanto a la víctima como a sus familiares directos. La embajada con jurisdicción sobre la zona se encarga de supervisar la evolución médica del paciente y de coordinar, cuando su salud lo permita, una posible repatriación a territorio nacional.

Aunque las Maldivas representan uno de los destinos turísticos más codiciados a nivel mundial, los incidentes graves con escualos resultan estadísticamente escasos. Sin embargo, las autoridades suelen recomendar evitar el baño en las zonas donde el vertido de materia orgánica altera el comportamiento de los animales salvajes, previniendo trágicos episodios como el padecido por este joven médico español.