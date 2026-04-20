El Ayuntamiento de Valencia ve como una "verdadera chapuza" la regularización de migrantes del Gobierno

El Ayuntamiento de Valencia dirigido por María José Catalá ha criticado la gestión del Gobierno de España en relación con la regularización de los migrantes irregulares que residen en la Comunidad Valenciana. Directamente, la alcaldesa ha calificado como "una verdadera chapuza del Gobierno" este proceso de regularización de personas migrantes que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros y entró en vigor el jueves. Además, según Catalá, "hay algunos ayuntamientos, curiosamente socialistas" que mandan personas al Ayuntamiento de Valencia para que se presenten y ralenticen el proceso.

María José Catalá ha señalado que "algo tan importante" para "muchas personas" se debería haber hecho "de otra manera". Hoy, desde primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Valencia, ha contactado con ayuntamientos de otras grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Zaragoza, "y están todos colapsados" reflejaba la alcaldesa valenciana.

"Ideas de bombero"

Además, Catalá ha reclamado a la representación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que "comiencen a hacer su trabajo" criticando "ideas de bombero" como que para la regularización de una persona migrante en Valencia se requiera de un certificado digital cuando "muchos de los migrantes no tienen DNI".

No les importan las personas migrantes. No les importan los vecinos. No les importan los funcionarios. Sánchez juega con la angustia de las personas migrantes, traslada toda la presión a los ayuntamientos y dificulta a los vecinos trámites ordinarios. Mi agradecimiento al… pic.twitter.com/zEYkoAznHU — María José Catalá (@mjosecatala) April 20, 2026

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