El equipo legal de Mazón denuncia indefensión ante la jueza de la DANA

La defensa del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado un paso más en su batalla legal al presentar un recurso de reposición contra la última decisión adoptada por la jueza encargada de instruir las diligencias sobre la DANA en el juzgado de Catarroja. El objetivo de este escrito es lograr que se remitan a la instancia superior unos documentos específicos para que puedan ser evaluados en profundidad.

El origen de esta controversia judicial se remonta a la semana pasada, cuando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra dictaminó que no procedía aceptar la designación de particulares. Este trámite procesal es el que permite solicitar de forma expresa que un tribunal superior revise documentos concretos vinculados a una causa. La instructora justificó su negativa argumentando que el dirigente autonómico carece actualmente de acceso a las actuaciones.

Ante esta postura, los representantes legales del jefe del Consell han decidido recurrir la diligencia de ordenación al apreciar una evidente contradicción procesal. Subrayan que el propio juzgado sí admitió previamente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazaba la personación de Mazón en la causa —después de haber sido citado en calidad de testigo—, pero paradójicamente le deniega ahora la posibilidad de señalar qué documentos deben ser revisados.

En el escrito remitido al juzgado los abogados advierten de que admitir la apelación y, al mismo tiempo, negar la incorporación de los particulares designados supone apartarse por completo del diseño legal previsto para los recursos. A su juicio, esta manera de proceder frustra la finalidad revisora de la apelación y, lo que es más grave, vulnera el derecho de defensa del líder autonómico, generándole una clara situación de vulnerabilidad.

Para el equipo jurídico de Carlos Mazón, bloquear la remisión de estas actuaciones a la instancia superior implica impedir que el tribunal que debe resolver la apelación pueda contrastar de forma directa la veracidad y exactitud de las alegaciones presentadas. Consideran que se está reduciendo de forma artificial el material sobre el que los magistrados deben pronunciarse, lo que se traduce en una indefensión efectiva de su representado.

Asimismo, el documento expone con contundencia que la diligencia dictada por el juzgado de Catarroja incurre en un formalismo irrazonable y absolutamente desproporcionado. Los letrados insisten en que resulta incongruente dar luz verde a un recurso de apelación para, acto seguido, privar a la parte recurrente de la base documental mínima y necesaria para que dicha impugnación pueda prosperar o ser examinada en toda su extensión.

Finalmente, la defensa recalca que no existe ningún tipo de obstáculo legal que impida admitir la petición planteada. De hecho, argumentan que acceder a la misma es la única solución que resulta verdaderamente respetuosa con los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la exigencia constitucional de garantizar la tutela judicial efectiva, evitando con ello interpretaciones restrictivas que lesionen los derechos fundamentales en el marco de las pesquisas sobre la DANA que lleva a cabo la Audiencia Provincial de Valencia.