Detenido un taxista ilegal con cuatro pasajeros que triplicaba la tasa de alcoholemia

Agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de Valencia han detenido a un individuo que operaba como conductor de un vehículo sin autorización, triplicaba la tasa de alcohol y transportaba a cuatro pasajeros, poniendo en riesgo sus vidas.

El arrestado fue interceptado tras protagonizar un peligroso episodio al volante, en el que puso en grave riesgo tanto la seguridad vial como la integridad física de las personas que habían contratado sus servicios.

Los hechos se remontan a las 07:30 horas del pasado sábado, 18 de abril. En ese momento, una patrulla que se encontraba realizando labores de vigilancia ciudadana detectó a un turismo de la marca Renault cometiendo una flagrante infracción de tráfico en la avenida Gaspar Aguilar de la capital del Turia. Al percatarse de la maniobra, los agentes ordenaron de inmediato al conductor que detuviera la marcha para proceder a su identificación. Lejos de acatar el mandato, el sospechoso hizo caso omiso a las indicaciones policiales y aceleró bruscamente para escapar del lugar.

A partir de ese instante se inició una frenética huida por diversas calles pertenecientes al distrito de Patraix-Jesús, lo que obligó a movilizar a varias patrullas de refuerzo para tratar de interceptar al vehículo fugado. La situación en el interior del vehículo era muy delicada, puesto que viajaban cuatro clientes que habían requerido este servicio de transporte ilegal. Según han confirmado fuentes policiales, los ocupantes vivieron momentos de gran tensión e intentaron abandonar el coche, pero el conductor les impidió la salida y continuó su carrera.

El operativo culminó de forma exitosa cuando las fuerzas de seguridad lograron bloquear el paso del turismo en la avenida Tres Cruces, en las inmediaciones del cementerio general. Una vez inmovilizado el vehículo y puestos a salvo los ocupantes, los agentes procedieron a la identificación del piloto. En ese trámite, comprobaron que el sujeto tenía en vigor una sentencia judicial firme que le privaba del derecho a conducir vehículos a motor desde el pasado mes de enero.

Además del quebrantamiento de condena, el individuo presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Al someterse a la prueba correspondiente, arrojó una tasa penal de 0,77 miligramos por litro en aire espirado, cifra que triplica el límite legal establecido. Por si fuera poco, el detenido se negó en rotundo a realizar las pruebas obligatorias para la detección de drogas.

El infractor ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente tras la instrucción de las pertinentes diligencias. Desde la institución policial han querido hacer hincapié en la "extrema gravedad" de las infracciones cometidas, recordando que la suma de consumo de alcohol, desobediencia y carencia de permiso supone una amenaza inaceptable para el Estado de Derecho y la convivencia en las vías públicas.