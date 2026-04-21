El Consell acusa al Gobierno de aprobar un Plan de Vivienda 'ideológico', tardío y sin consenso

La Generalitat ha cargado con dureza contra el Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, al considerar que llega "tarde y mal", carece de consenso autonómico y está profundamente marcado por un sesgo ideológico. Así lo ha expresado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, durante la clausura de una jornada organizada por la Asociación de Familias de la Comunidad Valenciana Family UP.

Para el Ejecutivo autonómico, la medida impulsada desde Moncloa acumula un retraso absolutamente injustificable. Camarero ha recordado que el plan anterior terminaba en 2025, por lo que el nuevo marco debería haberse tramitado en el último trimestre del año pasado. Ahora, la aprobación tardía obliga a iniciar un complejo proceso bilateral para fijar los fondos y cronogramas, lo que en la práctica significa que el plan no estará vigente hasta otoño, "como pronto con los tiempos que marca el Gobierno".

Esta dilación tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos. Según las estimaciones del Consell, no se podrán convocar las subvenciones hasta el último trimestre del año. Esto perjudicará a unas 15.000 familias valencianas que esperan optar a diversas ayudas para el alquiler, el bono joven o la adquisición de inmuebles en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Además del retraso, la consellera ha denunciado la falta de diálogo y el aumento de la carga financiera para las administraciones regionales. Pese a ser las competentes en la materia y aportar el 40% de los fondos, las comunidades autónomas desconocían el texto final. Camarero ha advertido de que el Gobierno central exige a la Comunidad Valenciana un incremento de 240 millones de euros en los próximos cinco años, un esfuerzo monumental para una región que arrastra un grave problema de infrafinanciación.

Otro de los puntos críticos es la fuerte carga ideológica del proyecto, que vincula parte de las ayudas a la aplicación de la ley de vivienda estatal, concretamente en la declaración de zonas tensionadas. La vicepresidenta ha dejado claro que la Generalitat no avalará esta medida, recordando el estrepitoso fracaso de su aplicación en Barcelona, donde la oferta de inmuebles se ha desplomado y el esfuerzo financiero de las familias para pagar el alquiler alcanza el 46%, muy por encima de la media nacional.

Pese a este escenario, Camarero ha garantizado que la administración valenciana colaborará en todo lo posible, ya que la vivienda es una prioridad absoluta para el Ejecutivo de Carlos Mazón. En contraposición a las recetas intervencionistas, la consellera ha reivindicado el Plan Vive de la Generalitat, centrado en la colaboración público-privada, la movilización de suelo y la simplificación normativa.

En el marco de esta estrategia, ya se han impulsado más de 4.500 viviendas de protección pública, movilizando inversiones superiores a los 1.000 millones de euros. Asimismo, se han aplicado rebajas fiscales como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8% al 6% para menores de 35 años y se han habilitado avales para facilitar el acceso a la primera vivienda, demostrando que existen alternativas eficaces al modelo impuesto desde el Ejecutivo central.