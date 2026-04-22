15 investigados en el caso de 'Les Naus' por las Viviendas de Protección Pública de Alicante

Avanza la investigación del caso de las vivienda de protección pública en 'Les Naus' de Alicante. Hoy, la jueza que investiga la adjudicación de viviendas ubicadas en la playa de San Juan, cita investigados a 15 personas relacionadas con el caso que pasaran a disposición judicial entre los meses de mayo y junio. Entre ellas se encuentra la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, la exdirectora y jefa del Servicio de Contratación y María Pérez-Hickam, un arquitecto municipal. También se está investigando al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que fue el funcionario al que la Generalitat Valenciana expedientó.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, están llamadas en calidad de investigados otras diez personas que fueron beneficiarias de la adjudicación de nueve viviendas. Además, la magistrada cita a siete testigos pertenecientes a la Conselleria de Vivienda y al Ayuntamiento de Alicante. Dichas citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Pérez Llorca los llamó "jetas"

En el momento en el que se publicó la noticia, desde la Generalitat Valenciana, se actuó de forma inmediata revisando y corrigiendo los requisitos para acceder a una VPP. El mismo president, Juanfran Pérez Llorca, admitía su "cabreo" y que había habido algunos "jetas" que se aprovecharon de su posición para acceder a estas viviendas.

👇🏻 Sobre la situación de las VPP en #Alicante. Máxima contundencia. pic.twitter.com/z6LIERXzUS — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) February 11, 2026

"El PPCV vuelve a los juzgados"

Diana Morant, ministra de Universidades y líder del Partido Socialista valenciano en el momento en el que se ha emitido el auto por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, publicaba un mensaje en su perfil de X en el que atacaba al PP valenciano. "El PPCV vuelve a los juzgados" o "Les Naus apunta al PP" son algunas de las frases que recogían este mensaje.

El PPCV vuelve a los juzgados: 15 imputados por el escándalo de las VPP de Alicante. Les Naus es ya un caso judicial que apunta a la gestión del PP. 📰https://t.co/y1PBvjt07K pic.twitter.com/iS5WLIHfmn — Diana Morant (@DianaMorantR) April 22, 2026

A partir de ahora, la Fiscalía Anticorrupción y la juez son los que decidirán qué ocurrirá con las personas que han sido citadas como investigadas y como testigos en los próximos meses. Hoy en día, desde la Generalitat se han reforzado los mecanismos de acceso a viviendas públicas en la Comunidad Valenciana.