Catalá estalla por las Cercanías y Serrería: "El ministro Puente no tiene palabra"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha cargado contra el "lamentable" estado del servicio de Cercanías y ha reclamado al Gobierno un "plan de choque inmediato de inversiones" para mejorar la red ferroviaria. Según ha denunciado, el mal funcionamiento de Renfe está teniendo un impacto directo en la movilidad urbana, al empujar a miles de usuarios a recurrir al vehículo privado, con el consiguiente colapso de los accesos a la ciudad.

Catalá, que ha realizado estas declaraciones tras asistir al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, donde ha advertido de que la situación podría agravarse con las obras previstas que implicarán una reducción de frecuencias en Cercanías. En este sentido, ha exigido alternativas de transporte eficaces, como refuerzos de autobuses, para los trabajadores procedentes de municipios como Xàtiva, Moixent o Alzira.

La primera edil también ha criticado la gestión del Ejecutivo central en el reparto de recursos ferroviarios, denunciando un agravio comparativo con otras grandes ciudades. "Es absolutamente lamentable que todos los trenes nuevos vayan a Madrid y Barcelona, mientras València recibe material reciclado", ha afirmado, subrayando que existen informes que alertan del mal estado de algunos convoyes en circulación.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de un "trato justo" para Valencia por parte del Ministerio de Transportes, especialmente en un contexto en el que, según ha señalado, se están evidenciando carencias tanto en la red de Cercanías como en las infraestructuras de media y larga distancia.

Por último, Catalá ha reiterado su preocupación por la falta de inversiones y ha urgido al Gobierno a actuar con rapidez para evitar un deterioro aún mayor del servicio, que considera esencial para la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

Catalá lamenta el retraso en el túnel de Serrería

En la misma línea, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha denunciado también la paralización del proyecto del túnel de Serrería y ha cuestionado abiertamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, al asegurar que "empieza a pensar" que "no tiene palabra" y que "mintió" sobre su compromiso con esta actuación.

Catalá ha lamentado que no haya ningún avance y ha revelado que el Ayuntamiento ha solicitado "reiteradamente" reuniones con el Ministerio sin obtener respuesta. Según ha explicado, el propio Puente le trasladó en dos ocasiones su disposición a abordar el proyecto y estudiar distintas opciones para el soterramiento.

"Hoy es el día que empiezo a pensar que el ministro no tiene ningún interés en desarrollar este proyecto emblemático para la ciudad", ha afirmado la alcaldesa, quien considera que la falta de avances evidencia un abandono por parte del Gobierno central.

Catalá ha subrayado que el túnel de Serrería es una infraestructura "necesaria" para la ciudad, al tratarse de una "cicatriz ferroviaria" en una zona clave en expansión, marcada por el desarrollo del PAI del Grau, y ha insistido en su petición de reunión, confiando en que el ministro "cumpla con su palabra" y permita desbloquear la actuación.