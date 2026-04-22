Dos trabajadores mueren al desplomarse un andamio de obra en Benidorm

Dos trabajadores han fallecido este miércoles en el desplome de un andamio de obra en Benidorm (Alicante). El suceso ha tenido lugar en la ciudad alicantina tras precipitarse al vacío una estructura metálica. En concreto, dos operarios de 26 y 45 años han fallecido durante la mañana de este miércoles como consecuencia del desplome de un andamio instalado en una obra.

Un tercer trabajador, que se encontraba en el mismo lugar, ha logrado esquivar la caída y, por sus propios medios, ha conseguido acceder de nuevo al interior del edificio a través de uno de los balcones para ponerse a salvo, según han confirmado diversas fuentes sanitarias y del Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente se ha registrado a las 10:49 horas en el número dos de la calle Ibiza de la localidad. Tras recibir la voz de alarma, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias procedió a movilizar hasta la zona a una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente y a otra de Soporte Vital Básico. Los facultativos desplazados al lugar únicamente pudieron certificar el fallecimiento de ambas víctimas, puesto que la magnitud del impacto impidió cualquier intento de reanimación.

El Consorcio Provincial de Bomberos desplegó un operativo compuesto por una unidad de mando y jefatura, un furgón destinado a salvamentos y una autoescalera. El equipo, dirigido por un sargento y un cabo junto a seis efectivos del parque local, centró sus primeros esfuerzos en la retirada de los escombros para rescatar a los afectados. Aunque en un primer momento las autoridades confirmaron un fallecido y un herido de extrema gravedad, este último perdió la vida instantes después en el mismo lugar de los hechos.

Desde el Ayuntamiento han detallado que el colapso se produjo en las obras de la fachada de este inmueble. Según las investigaciones preliminares, el andamio se vino abajo desde una altura correspondiente a la mitad de un edificio que cuenta con un total de 18 plantas. La inmensidad de la estructura desplomada generó una intervención de gran complejidad técnica, dejando una cantidad de restos en la vía pública que obligó a las autoridades a asegurar todo el perímetro para descartar daños adicionales a viandantes o propiedades anexas.

El consistorio ha decretado un día de luto oficial y ha convocado a los ciudadanos para participar en un acto este jueves, donde se guardarán tres minutos de silencio a las 12:00 horas a las puertas de la institución. El alcalde del municipio y presidente de la Diputación, Toni Pérez, se desplazó al lugar del siniestro junto a otros representantes del Gobierno local. Pérez ha expresado su pesar por "este accidente de consecuencias fatales" y ha transmitido sus condolencias a los familiares y compañeros de los fallecidos, agradeciendo la rápida actuación de la Policía Local, la Policía Nacional y los equipos de emergencia.