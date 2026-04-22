La juez de la DANA deja a Carlos Mazón libre de responsabilidades en la "coordinación" del 29-O

Nuevo auto de la juez de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en el que ha dejado manifestado que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre las actuaciones de coordinación y la obligación de impartir instrucciones entre las Consellerias durante la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024. En un auto emitido este miércoles, la dirección de mando recaía "sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, en las dos fases por las que atravesó la emergencia". El auto señala a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, ambos imputados en la causa.

Además, la magistrada ha rechazado llamar a declarar como testigos al que fue conseller de Educación, José Antonio Rovira, actualmente dirige la cartera de Economía y Hacienda, y al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, como había solicitado Compromís. La juez revoca ambas citaciones por la responsabilidad de Pradas y Argüeso con respecto al Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana.

Situación judicial de Mazón

Hace dos días publicamos en Libertad Digital que el equipo judicial del expresidente Mazón denunciaba indefensión ante la juez de la DANA presentando un recurso para que la Audiencia de Valencia revisara los textos y evitara un grave perjuicio personal. Días atrás conocimos que la misma magistrada rechazaba la personación de Mazón en la causa citándolo como testigo porque es "fundamental" para la instrucción señaló la juez.

Compromís y PSOE salen perdiendo

La agrupación de izquierdas de Compromís sale perdiendo en este caso ya que la decisión de la juez tumba cualquier responsabilidad de Carlos Mazón durante la emergencia del 29 de octubre, en cuanto a decisiones y gestión de la misma. Desde los primeros momentos posteriores a las inundaciones de octubre, tanto Partido Socialista como Compromís comenzaron una campaña de ataques constantes y directos al expresidente de la Generalitat Valenciana. Hoy, el auto de la juez afirma que la "coordinación ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la DANA, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia".