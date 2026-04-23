Mónica Oltra y Bustinduy prometen viviendas para 2027 cuando el Botánico no hizo "ninguna" en 8 años

Mónica Oltra piensa en la vivienda a partir de 2027 cuando el gobierno del Botánico, dirigido por Ximo Puig, no construyó ninguna vivienda pública durante dos legislaturas. Esta mañana, durante una reunión en el barrio de Orriols, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se mostraba "absolutamente convencido" de que en Valencia habrá un acuerdo de formaciones más allá de la izquierda del PSOE en el año 2027. El ministro de Sumar ha expresado que tienen el compromiso, junto con Mónica Oltra, de "hacer lo que sea necesario" para que Valencia tenga una alcaldesa que ponga el "interés" de los vecinos "por delante".

"Cero viviendas" en 8 años según el PPCV

Bustinduy ha explicado que ha sido él mismo quien ha invitado a Oltra a participar en este encuentro para hablar del problema específico de la vivienda. Durante las dos legislaturas del Botánico se ejecutaron "cero viviendas" en ocho años, se denuncia desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Desde el gobierno valenciano, liderado por Juanfran Pérez Llorca, en esta legislatura ya se han puesto en marcha "más de 5.000 viviendas" y se propuso en el mes de marzo utilizar suelo municipal para construir "120.000 viviendas", anunció Pérez Llorca.

Aún así, el minsitro de Sumar muestra seguridad acerca de la labor que está realizando el Gobierno de España con respecto a los alquieres y a la construcción de vivienda.

"Profunda ilusión y alegría"

El ministro de Derechos Sociales incidía durante su atención a los medios de comunicación que la izquierda iba a volver a gobernar "muy pronto" en Valencia. Bustinduy cree que Mónica Oltra será la próxima alcaldesa de Valencia en 2027 ya que defiende que "no hay mejor opción" que ella. Además, describe que, desde el anuncio de Oltra de volver a la política, la gente "de todo signo y condición" ha vuelto a sentir "una profunda ilusión y alegría", recalcaba el ministro.