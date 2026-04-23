Pérez Llorca triplica la inversión en sanidad frente a la etapa del Botànic

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado este lunes el firme compromiso de su Ejecutivo con la atención pública, destacando que el Consell está invirtiendo 280 millones de euros al año en la mejora de las infraestructuras médicas de la Comunidad Valenciana. Esta cifra supone un duro contraste frente a los apenas 90 millones de euros de media que destinaba el anterior Gobierno del Botánico, lo que significa que la dotación anual se ha multiplicado por tres bajo el actual mandato.

Durante una comparecencia pública, el líder autonómico ha explicado que la Administración ya ha ejecutado el 90 por ciento del presupuesto previsto para el ejercicio 2025 en materia de modernización y refuerzo de ambulatorios y hospitales. Esta rápida gestión se traduce en una movilización de 309 millones de euros, diseñados con el claro objetivo de crear un sistema moderno, sólido y plenamente adaptado a la demanda asistencial de los ciudadanos.

Para Juanfran Pérez Llorca, estos elocuentes datos demuestran que cuidar la salud de los pacientes es "una de las grandes prioridades de este Consell que cumple con hechos". A su juicio, "esta es la mejor manera de hacer política útil que es la que notan todos los ciudadanos". Así lo ha manifestado tras visitar las obras de ampliación del Centro de Salud de Moncofa, en la provincia de Castellón, donde ha estado acompañado por el consejero del ramo, Marciano Gómez, y el alcalde del municipio, Wenceslao Alós.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha indicado que con esta actuación se materializa un compromiso vital para la localidad. Las renovadas instalaciones multiplicarán por cinco sus dimensiones para adaptar los servicios a lo que realmente exigen sus vecinos. De este modo, se ha modificado de raíz el proyecto inicial que se planteó en el año 2016, que había quedado obsoleto, para atender de forma realista el crecimiento demográfico actual y futuro.

Las nuevas dependencias contarán con una superficie de 1.400 metros cuadrados. Esta importante extensión va a permitir habilitar más consultas de enfermería, crear un área de pediatría independiente, fijar una zona con tres puestos para extracciones y abrir un espacio de matrona adecuado para las mujeres gestantes. Además, ya se han iniciado los trámites burocráticos oportunos para aumentar la plantilla de profesionales que prestarán servicio clínico en el ambulatorio.

Con el nuevo rediseño, el edificio dispondrá de una amplia zona de recepción y admisión, así como áreas de urgencias y medicina general. También se incluirá un espacio maternal con una sala para actividades grupales, zona de trabajo social, área administrativa y el resto de los servicios generales y zonas comunes, como almacenes de farmacia, salas de espera y vestuarios para el personal.

El presidente ha asegurado que este Consell "atiende y escucha a los municipios y las reclamaciones de sus vecinos para dar soluciones a los servicios sociales y las infraestructuras tras años de abandono". En esta misma línea, ha hecho referencia a la construcción del nuevo IES Palafangues, un proyecto educativo que ha sido desbloqueado después del lastre burocrático que lo mantuvo paralizado durante la etapa de la izquierda. Contará con un montante cercano a los 15 millones de euros tras ampliarse en cinco millones la partida prevista inicialmente.

Los compromisos que se adquieren, se cumplen. La Generalitat ha invertido 2,6 millones de euros en la ampliación del centro de salud de Moncofa, que multiplicará por cinco sus dimensiones.

Invertimos 280 millones de euros al año en mejorar las infraestructuras sanitarias, el… pic.twitter.com/GmSCM3WOXn — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 23, 2026

Por último, ha destacado la próxima creación de una nueva estación de bombeo de aguas residuales. Esta importante infraestructura hidráulica comenzará a construirse en los próximos meses y solucionará un problema histórico de la ciudad, haciendo más eficiente la red de saneamiento y otorgando una mayor capacidad para aliviar los caudales en episodios de grandes lluvias.