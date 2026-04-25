Los vecinos de Albal denuncian el vandalismo al monolito de las víctimas de la DANA y exigen una investigación

El duelo y la memoria colectiva en la localidad de Albal han sido golpeados por un acto de vandalismo que ha despertado la indignación de la ciudadanía. Vecinos del municipio han denunciado el destrozo del monolito instalado en el Parque de Correos, un espacio creado para honrar a las 230 víctimas mortales de la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Un ataque a la "dignidad de los fallecidos"

Los hechos ocurrieron alrededor del 15 de abril, cuando la placa conmemorativa fue arrancada de cuajo, las velas destrozadas y el entorno del olivo —símbolo de paz y permanencia plantado en julio de 2025— quedó en un estado de desolación total. "Este acto no es simplemente vandalismo. Es un intento deliberado de borrar el duelo y la dignidad de quienes perdieron la vida", dice el comunicado emitido por el colectivo vecinal.

El colectivo vecinal ha mostrado una postura firme ante la administración local, trasladando una serie de exigencias urgentes a las autoridades municipales. En su comunicado, reclaman la puesta en marcha de una investigación inmediata que permita identificar a los culpables y la consiguiente depuración de responsabilidades ante lo que consideran un acto de "vileza difícil de calificar". Asimismo, los afectados instan a todas las fuerzas políticas e instituciones a realizar una condena pública unitaria, solicitando al mismo tiempo que el Ayuntamiento proceda a la reposición urgente del memorial para que este rincón de recuerdo recupere las condiciones dignas que merece la memoria de las víctimas.

El recuerdo sigue más vivo que nunca

Para los promotores de este espacio, el destrozo del monolito encierra un mensaje implícito: el deseo de que la tragedia caiga en el olvido. Sin embargo, la respuesta vecinal ha sido la de redoblar su compromiso con el recuerdo de las víctimas y la exigencia de justicia.

El destrozo del memorial no solo representa un daño material, sino un ataque directo a la simbología que los vecinos habían construido con esmero. La placa conmemorativa, que servía como reconocimiento nominal a las 230 víctimas, ha sido el principal blanco del ataque, junto al olivo central, un árbol que fue plantado para representar la paz, las raíces y la permanencia del pueblo frente a la tragedia. Del mismo modo, el entorno de velas y piedras que rodeaba el lugar, y que simbolizaba el respeto y el duelo colectivo diario, ha quedado deshecho, en un intento por borrar el mensaje de dignidad que proyectaba el lema 'Ni oblit ni perdó', expresión de la firme voluntad de la ciudadanía de Albal de no permitir que lo sucedido caiga en el olvido.

Convocatoria: 8 de mayo

Como respuesta a esta "profanación", los vecinos han convocado a toda la ciudadanía a un acto de restauración del memorial el próximo 8 de mayo a las 20:00 horas. La fecha no es casual: ese día se cumple año y medio de las riadas que cambiaron para siempre la historia de la Comunidad Valenciana.

Durante el homenaje, se volverá a colocar la placa y se renovará el espacio de flores y lazos negros. "El olivo sigue en pie. Y nosotros también", concluye el comunicado, reafirmando que el vandalismo no logrará borrar la memoria de una tragedia que sigue marcada a fuego en el corazón de Albal.