Dos fallecidos al caer un coche al río y el conductor detenido por dar positivo en drogas

Un hombre de 45 años y una mujer de 41 han perdido la vida tras precipitarse el vehículo en el que viajaban desde un puente al cauce del río Clariano en la localidad valenciana de Ontinyent.

El conductor del turismo, que ha resultado ileso tras el impacto, ha sido detenido por la Guardia Civil tras dar positivo en el control de drogas realizado en el lugar del siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las 17:30 horas en la zona del puente del Camí del Carril. Por causas que aún se investigan, el vehículo perdió el control y cayó al vacío hasta el lecho del río.

Ante la gravedad del suceso, se desplegó un amplio dispositivo de emergencias que incluyó: tres dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva y Ontinyent, junto a un sargento de Alzira; el grupo GERA con un helicóptero y médico a bordo; y dotaciones del Consorcio de Alicante, activadas por el protocolo de actuación en zonas limítrofes.

Los equipos de rescate lograron extraer a tres personas del interior del habitáculo, confirmándose el fallecimiento de dos de ellas en el acto. Una tercera persona resultó herida, según datos del Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU).

Detención y luto oficial

La Guardia Civil procedió a la detención inmediata del conductor una vez se confirmaron los resultados positivos en el test de estupefacientes.

"Quiero acompañar a las familias y amigos en su dolor", expresó el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, a través de sus redes sociales, confirmando que las víctimas eran vecinos muy conocidos de la localidad.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Ontinyent, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la caída del vehículo desde el puente.