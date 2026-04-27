Bad Gyal rompe el Roig Arena de Valencia con el estreno de su gira 'Más Cara'

La música urbana en español tiene un nombre propio que brilla con luz propia: Bad Gyal. Este viernes, la artista catalana ha hecho historia en el Roig Arena, protagonizando uno de los estrenos más esperados de la temporada. Con el cartel de «entradas agotadas» colgado desde hace semanas, 15.000 personas se congregaron para ser testigos de Más Cara, un espectáculo que redefine los límites de su carrera y consolida su estatus como referente indiscutible del género.

Desde los primeros compases, el concierto se reveló como una extensión orgánica de su nuevo universo sonoro. El arranque, marcado por temas como 'Un coro y ya', 'Más Cara' y la aclamada 'Gatitas', sumergió a los asistentes en una puesta en escena vanguardista donde la estética y el sonido caminaron de la mano. Según la organización, este nuevo álbum funciona como el eje narrativo de una gira que destaca por ser la más ambiciosa de la intérprete hasta la fecha.

Una comunión de lentejuelas y ritmo

El público, lejos de ser un mero espectador, fue el motor de la noche. Ataviados con lentejuelas, transparencias y botas de tacón, los seguidores convirtieron el pabellón en una auténtica discoteca gigante. La energía no decayó en ningún momento, alcanzando picos de euforia con éxitos como 'Da Me', 'Perro' y 'La Iniciativa', que fueron coreados al unísono por una audiencia entregada.

El clímax de una noche histórica

El viaje musical transitó hacia un segundo tramo cargado de magnetismo con hits como 'Blin Blin', 'Flow 2000' y la icónica 'Chulo'. Sin embargo, el estallido final estaba reservado para los clásicos que han cimentado su leyenda urbana. 'Zorra', 'Fuma' y, por supuesto, 'Fiebre', cerraron una velada muy eléctrica.