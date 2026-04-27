El Gobierno valenciano ultima la reparación de las infraestructuras dañadas por la DANA

El comisionado autonómico para la Recuperación, Raúl Mérida, ha adelantado este martes que la Administración regional concluirá en un plazo muy breve la reparación de todas las infraestructuras de titularidad local dañadas por la DANA, el fuerte temporal del pasado 29 de octubre de 2024. Este importante hito supondrá la culminación de la primera etapa del proceso de restauración asumido por el Ejecutivo autonómico, lo que permitirá encarar los siguientes retos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana.

Durante su comparecencia previa a la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes regionales, el responsable ha querido lanzar un mensaje de certidumbre a los ciudadanos. "Es esencial que la gente sepa que hay un plan que estamos cumpliendo y que sepa lo que va a ocurrir el mes que viene, al otro y al otro", ha asegurado. De este modo, los damnificados pueden proyectar su vida con la seguridad de que las distintas administraciones colaboran estrechamente para proporcionar una rápida restauración de su entorno.

En relación con los datos concretos, Mérida ha especificado que el plan Endavant se encuentra ya "por encima del 60 por ciento". Además de la edificación de espacios públicos, el comisionado ha considerado "fundamental" la urgente rehabilitación de puentes y carreteras. Esta mejora de las vías no responde únicamente a una necesidad logística, sino que repercute directamente en la salud mental de la población. "El ciudadano necesita ver cómo su entorno más cercano se va recuperando", ha incidido.

En este sentido, ha celebrado que los valencianos ya están comprobando sobre el terreno el fruto de estos trabajos. Como ejemplo, ha citado la reciente inauguración de una vía de paso en la localidad de Chiva y la paulatina clausura de los puntos de acopio de residuos generados por la catástrofe. La prioridad actual del Gobierno regional es devolver la normalidad a la infraestructura de conexión entre los distintos núcleos urbanos afectados.

Aunque el comisionado no oculta que "quedan muchas cosas por hacer", ha puesto en valor el ritmo de los trabajos acometidos en los últimos meses. De hecho, ha establecido una comparativa con otras emergencias recientes, asegurando que la región levantina se ha repuesto a mayor velocidad que la isla canaria tras la erupción del volcán de La Palma. "Nosotros, habiendo sufrido la catástrofe mucho después, nos hemos recuperado mejor", ha enfatizado Mérida.

Asimismo, ha recordado su reciente viaje a Alemania, donde presentó el diseño de parques metropolitanos inundables pensados para proteger el área metropolitana de Valencia. Al comparar la devastadora riada que sufrió el país germano en 2021 con la situación española de 2024, el dirigente ha remarcado que el escenario actual en la autonomía es mucho más favorable gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno central, la Generalitat y los propios ayuntamientos.

Con la inminente finalización de esta fase inicial, el Ejecutivo regional pone su mirada en la segunda etapa del operativo. A partir de ahora, los esfuerzos se centrarán en reparar canalizaciones pendientes, impulsar medidas para incrementar la resiliencia del territorio frente a futuras inclemencias meteorológicas y diseñar una estrategia sólida para la definitiva reactivación económica y social de los municipios asolados.