El TSJCV archiva definitivamente las querellas contra Mazón por la gestión de la DANA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha cerrado la puerta a investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su actuación durante la riada del 29 de octubre de 2024. En un auto notificado este lunes, la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado por unanimidad los recursos presentados por varias acusaciones, ratificando así su decisión previa de declararse incompetente y archivar las actuaciones.

Los magistrados concluyen que los recurrentes no han aportado argumentos suficientes para cuestionar la valoración realizada por la sala, especialmente en lo relativo a la inexistencia de indicios sólidos de delito. Según el tribunal, no se ha acreditado que la conducta de Mazón, ni por acción ni por omisión, pueda encajar en un supuesto de homicidio imprudente en relación con la tragedia que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

El TSJCV rechaza además que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones, subrayando que este derecho no implica obtener una resolución favorable, sino una decisión motivada y fundada en Derecho. En este caso, insiste la sala, el rechazo a investigar al expresidente está "debidamente explicado" y responde a la falta de un cuadro indiciario suficiente.

Aforamiento de Mazón

En relación con el aforamiento de Mazón, el tribunal descarta cualquier abuso de derecho. Recuerda que ya era diputado autonómico antes de los hechos investigados y que mantiene esa condición en la actualidad, por lo que no cabe comparar su situación con otros casos en los que el fuero se adquirió de forma sobrevenida para eludir la acción de la justicia.

Finalmente, la resolución incide en que la normativa autonómica no atribuía al entonces jefe del Ejecutivo valenciano un deber jurídico específico de actuación en la gestión de la emergencia, lo que excluye la denominada "posición de garante". Asimismo, el tribunal reitera que no existen indicios cualificados de que Mazón participara de forma directa en decisiones clave como el envío de alertas a la población.