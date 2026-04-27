Pérez Llorca anuncia la llegada de 548 jóvenes agricultores y ganaderos al campo valenciano alcanzando "cifras récord"

El gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca apuesta por el sector agrícola y ganadero de la Comunidad Valenciana. Este fin de semana, tras hacerse pública la resolución de ayudas impulsada por la misma administración autonómica, se ha hecho oficial la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos al campo valenciano. El presidente de la Generalitat Valenciana destacó que el Consell, con esta resolución, pone de manifiesto su "firme compromiso" con el relevo generacional del sector agrario.

Juanfran Pérez Llorca afirmaba que con el apoyo que se está otorgando al campo valenciano se da "un paso firme hacia la revitalización del sector agrario con una convocatoria histórica que marca un punto de inflexión".

🔴 Publicada la resolución de ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y ganadores. 27 millones de euros y 548 beneficiarios. ✅ Apostamos por el relevo generacional en el sector. 📃 https://t.co/TZQPLcbkFX pic.twitter.com/E3BElT9nIm — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 26, 2026

"Cifras récord"

Esta iniciativa ha alcanzado "cifras récord", tal y como valor el presidente Pérez Llorca, ya que se han movilizado más de 27 millones de euros en ayudas. Esto ha significado que el número de beneficiarios respecto a convocatorias anteriores se ha duplicado. Cada agricultor recibirá una media de 51.000 euros porque desde la Generalitat se busca que esta "inversión decisiva" permita impulsar nuevos proyectos agrarios y también "recuperar las tierras que habían quedado en desuso", explica Pérez Llorca.

La llegada de los más de 540 profesionales del campo valenciano supone una "inyección de esperanza" para el sector primario. Un sector primario, que fue olvidado por el gobierno de Ximo Puig, y ahora es "un sector vital", aseguraba el jefe del Consell.

677 solicitudes en total

Juanfran Pérez Llorca subrayó el "esfuerzo" del ejecutivo valenciano tras haber recibido un total de 677 solicitudes. Desde el gobierno autonómico se defiende el volumen de ayudas, la agilidad en la tramitación y la apuesta por el sector primario valenciano. En esta línea, Pérez Llorca aludió a la simplificación administrativa y a la reducción del 60% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en las parcelas agrícolas permitiendo "reforzar la continuidad y sostenibilidad del campo valenciano".

Impulso "sin precedentes"

Hace dos semanas, Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, valoró en el pleno de las Cortes Valencianas lo que iba a suponer esta medida para todo el sector. "Estamos ante una convocatoria de récord que demuestra el interés real por incorporarse al sector agrario y el compromiso del Consell por apoyar a quienes quieren emprender en el campo", afirmó Barrachina.

Ayer en @cortsval lo dejé claro: la rápida resolución de las ayudas a jóvenes y nuevos agricultores se debe en gran parte a los trabajadores de la @GVAagricultura, especialmente de las OCA. Su esfuerzo y profesionalidad lo han hecho posible, sin presión externa. pic.twitter.com/AlaJ8tOhrp — Miguel Barrachina Ros (@BarrachinaM) April 16, 2026

La visión de la Generalitat Valenciana en materia agrícola es garantizar el relevo generacional, fortalecer el tejido productivo y asegurar el futuro de la agricultura valenciana.