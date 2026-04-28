La Generalitat Valenciana ha lanzado una web específica para informar a los ciudadanos sobre el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno excepcional que podrá observarse desde la Comunidad y que no tenía lugar desde hace más de un siglo. El portal reúne recomendaciones, recursos divulgativos y la localización de puntos oficiales de observación.

Según ha informado la Administración autonómica, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar del evento con seguridad. El dispositivo implica la coordinación de distintas áreas como educación, emergencias, sanidad, transporte, movilidad, medio ambiente y turismo.

El director general de Ciencia, Rafael Sebastián, ha subrayado la importancia del acontecimiento y ha insistido en la necesidad de que la población se informe a través de los canales oficiales habilitados, donde se irá actualizando la información relevante sobre el eclipse.

Eclipse espejo

Como antesala, este miércoles se celebrará el denominado "eclipse espejo", un fenómeno que reproduce de forma simétrica las condiciones del eclipse de agosto.

Desde la Generalitat se invita a la ciudadanía a observar la puesta de sol este miércoles entre las 20.30 y las 20.35 horas. A esa hora, el sol estará en la misma posición que el 12 de agosto, el día del eclipse total. Esta simetría convierte el atardecer de mañana en un ensayo general a escala real de lo que pasará en agosto. Es decir, se podrá comprobar si edificios, árboles o accidentes del terreno bloquean la visión. Es por lo tanto una herramienta práctica para identificar con antelación los mejores puntos de observación y detectar posibles obstáculos.

A partir de la información obtenida tras la visualización del eclipse espejo, la Generalitat irá actualizando los puntos oficiales de observación para la jornada del 12 de agosto.