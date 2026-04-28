José Miguel Basset, ex jefe de bomberos: "La CHJ no avisó sobre el barranco del Poyo"

Nueva jornada de Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso donde comparecieron José Miguel Basset, ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, y Ernest Serra, conductor del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Basset respondió a las preguntas de los portavoces parlamentarios, pero Serra se negó a responder pidiendo disculpas y remitiéndose a su declaración judicial.

El que fue jefe de bomberos el día de la DANA aseguró que la información no llegaba adecuadamente al Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana y que él no ordenó la retirada de los bomberos forestales que estuvieron en el Barranco del Poyo hasta poco antes de las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024. Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias e imputado en la causa, afirmó que Basset mandó la retirada de bomberos.

ES-Alert listo "a las 18:15"

Con respecto a la tardanza y el retraso en el envío del ES-Alert, José Miguel Basset recordó que sobre las 18:15 de la tarde, el subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, y él, ya habían consensuado el texto del mensaje y desconocía saber por qué no se envió hasta las 20:11 horas.

Según contó Basset, se propuso un primer texto por parte de Suárez y no hubo respuesta. Ante esto, él mismo pidió más datos a la Confederación, pero la información no era precisa y "la Confederación no avisó sobre el caudal del barranco del Poyo".

La dirección era de Salomé Pradas

Justo a las 20:28 horas llegó Carlos Mazón al CECOPI en L'Eliana y se informó de la situación a partir de los técnicos de la emergencia y de la coordinación de esta, liderada por Salomé Pradas. Según Basset, cuando llegó Mazón, él actuó "como presidente" y nunca se les comunicó que hubo un cambio en la dirección de la emergencia que, en todo momento, lideraba la actual ex consellera e imputada en la causa, Salomé Pradas.

El "no" del chófer de Mazón

Desde la bancada progresista, a Águeda Micó, diputada valenciana, ex de Compromís, ahora en Grupo Mixto en el Congreso, no le sentó bien que no respondiera a las preguntas de los portavoces el chófer de Mazón y se basar única y exclusivamente a su declaración judicial donde aseguró que llegaron al CECOPI a las 20:28 horas y el ES-Alert sonó "cuando ya había recogido a Mayte (jefa de prensa de Carlos Mazón)".

En el momento en el que intervino la diputada valenciana se mostró contrariada por la decisión de Serra al no querer contestar las preguntas. "¿Y no me puede repetir lo mismo que le dijo a la jueza?", preguntaba Micó ante la respuesta del chófer de Mazón. "Con todo el respeto a sus señorías, quiero anunciarles que no responderé a ninguna de las preguntas que me formulen esta tarde. Yo cumplí mi obligación en la causa penal y me remito a esas declaraciones", explicó Serra.