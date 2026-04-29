Habla el joven alicantino al que un tiburón le arrancó una pierna en Maldivas: "Qué ganas de volver a casa"

El turista alicantino que sufrió la amputación de una pierna tras ser mordido por un tiburón en Maldivas ha lanzado un mensaje de esperanza y agradecimiento. El joven, de 31 años y ginecólogo de profesión en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, ha expresado sus "ganas de volver a España" y de reunirse con sus seres queridos tras sobrevivir a un suceso que ha cambiado su vida para siempre. "Qué ganas de volver a España, de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestros como si el tiempo se hubiera detenido", ha añadido en un mensaje en Instagram.

El trágico incidente tuvo lugar el pasado 11 de abril, en pleno viaje de novios. El matrimonio, que se había dado el 'sí, quiero' apenas unas semanas antes, el 28 de marzo, se encontraba disfrutando de una excursión acuática rutinaria en el archipiélago asiático. Fue durante esta actividad cuando el hombre fue atacado por el escualo, sufriendo daños de extrema gravedad en una de sus extremidades inferiores que, lamentablemente, no pudo ser salvada por los servicios médicos.

Al cumplirse su primer mes de casados, la pareja valenciana ha decidido publicar una emotiva reflexión en la red social Instagram. En el texto, destacan la entereza con la que han afrontado la tragedia y su irrefrenable deseo de regresar a casa. "Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto, apenas un mes después de pronunciarnos aquellas palabras ante Dios y ante las personas más importantes de nuestras vidas", señala el matrimonio, que a pesar de la adversidad mantiene el sentido del humor: "Empezamos fuerte, ¿no?".

Recordando el pasado 11 de abril, confiesan que se enfrentaron al episodio "más cruel y salvaje" de su existencia. Sin embargo, recalcan que la esperanza nunca les abandonó: "Ni un solo momento dejamos de confiar en que aquello sería solo una piedra en el camino; que pasara lo que pasara encontraríamos la manera de salir adelante. Y lo hicimos". Los jóvenes subrayan cómo este tipo de circunstancias límite ayudan a comprender la fragilidad de la vida, así como la inmensa fortaleza interior que aflora "cuando todo parece derrumbarse".

El facultativo ha querido tener unas palabras especiales para su esposa, natural de Castellón, a quien considera su mayor apoyo. "Si algo tengo claro después de todo ello, es que no había mejor persona con quien atravesar dicha tormenta", ha asegurado. Asimismo, ha expresado su profunda gratitud por la ola de solidaridad recibida desde que trascendió la noticia. "Todas las manos que se unieron, todos los mensajes y cada oración que se hizo por mí, estoy seguro de que llegaron de forma exprés del cielo y, de alguna manera, me trajeron de vuelta", ha afirmado conmovido.

Mientras continúa ingresado en un centro hospitalario de Maldivas a la espera de poder recibir el alta médica para viajar, el joven reconoce que su única prioridad ahora mismo es el reencuentro con su entorno. "Qué ganas de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestros como si el tiempo se hubiera detenido", concluye. Al fin y al cabo, tal y como él mismo sentencia tras sobrevivir a esta dura experiencia, "no hay nada más valioso que volver a casa".