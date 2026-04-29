Más de 223.000 pacientes sin atender por la huelga médica en la Comunidad Valenciana

La huelga de facultativos que se desarrolla en la Comunidad Valenciana ha provocado que más de 223.000 pacientes se queden sin atender desde que se iniciaron las movilizaciones el pasado mes de diciembre, según los datos oficiales facilitados por la Consejería de Sanidad.

En concreto, el impacto de los paros convocados durante los meses de diciembre, febrero, marzo y finales de abril ha obligado a suspender un total de 223.274 actos médicos. Este abultado volumen de cancelaciones se desglosa en 102.621 consultas de Atención Primaria, 90.618 citas en consultas externas especializadas, 26.848 intervenciones para técnicas diversas y 3.187 cirugías que han tenido que ser reprogramadas.

Ante estas cifras, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha querido aclarar su postura. La organización sindical asegura que su objetivo no es "perjudicar a la población incrementando las ya de por sí inaceptables listas de espera". Por el contrario, los representantes de los facultativos insisten en que la única vía para solucionar el problema es presionar a las autoridades para terminar de una vez por todas con la sobrecarga asistencial. Los médicos denuncian un exceso sistemático en el número de horas de trabajo y un maltrato laboral que, según afirman, es el verdadero responsable de que las listas de espera sigan creciendo de manera descontrolada mes tras mes, por lo que han pedido la comprensión y el apoyo de los ciudadanos.

En cuanto al seguimiento de las movilizaciones, existe una evidente guerra de cifras entre la Administración y los convocantes. La Consejería de Sanidad cifra el respaldo a la huelga en un modesto 8,89% a nivel autonómico. Por provincias, el departamento gubernamental indica que en Alicante el seguimiento es del 13,50%, mientras que en Valencia se sitúa en el 7,09% y en Castellón cae hasta el 4,58%. Sin embargo, el sindicato CESM-CV rechaza frontalmente estos datos y eleva el apoyo de los profesionales hasta el 90%. La discrepancia radica en el cálculo de los servicios mínimos, que la organización sindical tacha de abusivos al haberse fijado entre un 75% y un 100% en los centros hospitalarios y en un 50% en los ambulatorios de Atención Primaria.

Siguen las protestas de médicos

Para visibilizar su descontento, el sindicato médico ha hecho un llamamiento a todos los facultativos de la región para participar en las protestas en la calle. Han convocado una gran sentada a las 18:00 en la céntrica Plaza de la Reina de Valencia. Desde este punto, los sanitarios tienen previsto iniciar una manifestación que recorrerá las calles del centro histórico hasta culminar frente al Palacio de la Generalidad, sede del Gobierno autonómico, para llevar sus exigencias directamente a las puertas del Ejecutivo regional y exigir un cambio de rumbo en las políticas sanitarias.

Esta movilización se enmarca en la tercera semana de paros desde que se anunció la huelga con carácter indefinido, sumando ya cuatro grandes jornadas de protesta desde diciembre. El conflicto, no obstante, trasciende las fronteras autonómicas. La huelga tiene también una dimensión nacional orientada a presionar a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Los médicos reclaman a la dirigente del Ministerio un Estatuto Marco propio que regule las especificidades de la profesión médica en toda España. De forma paralela y a nivel local, las exigencias se dirigen al consejero de Sanidad, Marciano Gómez, al que reclaman medidas urgentes para mejorar sus condiciones laborales y garantizar una asistencia de calidad.