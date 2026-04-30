La Fiscalía apoya que Carlos Mazón se persone en la causa que investiga la gestión de la DANA

El ministerio fiscal se ha mostrado favorable a la petición del expresidente de la Generalitat Valenciana para formar parte del procedimiento que se instruye en el Juzgado de Catarroja. Este tribunal analiza las decisiones tomadas durante la catástrofe del pasado 29 de octubre de 2024, que provocó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. De este modo, el representante público solicita que se estime el recurso de apelación presentado por el exjefe del Consell frente al auto de la magistrada.

La instructora había rechazado el pasado 31 de marzo la solicitud de Carlos Mazón para tener acceso a las actuaciones, argumentando que el ordenamiento jurídico español carece de la figura del "testigo asistido". Cabe recordar que el político solicitó su inclusión en el procedimiento después de ser citado a declarar y una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) descartara su imputación, al no apreciar indicios de delito en su comportamiento durante la tragedia.

Sin embargo, el Ministerio Público argumenta ahora que el recurso interpuesto se fundamenta en una interpretación garantista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el escrito, se debe salvaguardar el derecho de defensa de una persona aforada que, aunque no esté formalmente investigada, podría verse afectada por las diligencias practicadas para recabar información sobre su papel en la emergencia. El fiscal subraya que esta protección es extensible a quienes ostentan aforamiento ante los tribunales superiores autonómicos, como es el caso por su condición de diputado en Les Corts.

En esta línea, la Fiscalía advierte de que la negativa de la jueza supone una merma inaceptable de sus garantías procesales. En concreto, considera que impedirle el acceso al sumario y la posibilidad de proponer pruebas le sitúa en una posición de indefensión, unos derechos que no pueden quedar sujetos a que adquiera voluntariamente la condición de investigado. El objetivo es que pueda proteger sus intereses ante la práctica de pruebas que examinan de forma indirecta su implicación en la toma de decisiones.

A modo de ejemplo, el informe de la acusación pública detalla que se han emitido órdenes de cooperación internacional dirigidas a recuperar los mensajes en distintas aplicaciones del que fuera su jefe de gabinete, así como requerimientos de comunicaciones a diferentes alcaldes. Además, avala la pretensión para obtener copias de determinados documentos con el fin de armar su recurso ante la Audiencia Provincial.

Por otro lado, el fiscal se ha opuesto al recurso planteado por la exconsellera Salomé Pradas, quien pretendía evitar someterse a una prueba caligráfica en relación con el borrador del sistema de alertas enviado a la población. Aunque la exdirigente reconoció ser la autora de dichas notas, el Ministerio Público sostiene que la confesión no exime al juez de su obligación de recopilar pruebas objetivas, recordando que se trata de una comprobación imprescindible para el esclarecimiento de los hechos que no podría realizarse durante un hipotético juicio oral.