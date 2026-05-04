La Generalitat garantiza los servicios mínimos para la huelga del 11M

La huelga indefinida convocada en el sector educativo comienza el próximo 11 de mayo. Es el día que eligieron cientos de docentes que participaron en la asamblea multitudinaria convocada de forma telemática por los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública; Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Valenciana (STEPV), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

¿Qué piden los profesores?

Los sindicatos presentaron a la Conselleria de Educación un total de 40 reivindicaciones. Reclaman, principalmente, una subida salarial que compense en un 20% la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años e iguale el salario del resto de docentes españoles, la revisión anual del IPC, la recuperación de la paga extra, aumento de plantillas, reducir ratios de alumnos o renovar infraestructuras.

La respuesta de Educación

La consellera de Educación, Carmen Ortí, cuantificaba esta mañana en "más de 2.400 millones de euros" anuales el cumplir con las reivindicaciones citadas y demandadas por los colectivos. El gasto de poner en práctica todos los puntos pedidos por STEPV, CCOO y UGT "supera la capacidad de la Comunidad Valenciana", explicaba Ortí.

De todos modos, desde la Conselleria de Educación se muestra predispuesta para llegar a diferentes acuerdos con los sindicatos.

Servicios mínimos para el 11M

Además, en Educación se ha facilitado ya la propuesta de servicios mínimos para la huelga indefinida que se ha convocado a partir del 11 de mayo. La Generalitat Valenciana ha emitido un comunicado donde apunta las directrices que se van a adoptar con el inicio de la huelga.

La resolución establece los siguientes servicios mínimos según la tipología de cada centro:

• En todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat, la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.

• En los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

• En los centros de Educación Infantil, dos o tres educadores o educadoras de educación infantil según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente).

• En los centros específicos de Educación Especial, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

• En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

• En los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

Según ha confirmado el Secretario Autonómico de Educación, Daniel McEvoy, mañana se celebra una reunión para enseñar la propuesta.

Preocupación por las PAU

En la Comunidad Valenciana hay 24.032 alumnos de 2º Bachiller en centros públicos. Al darse el inicio de la huelga la próxima semana y teniendo en cuenta que no afecta a los centros concertados y privados, los más de 20.000 alumnos partirían en desventaja respecto al temario de los alumnos de dichos centros, 7913 alumnos.

Además, el sistema universitario español mantiene un distrito único y la falta de clases supondrían una clara desventaja del alumnado valenciano frente a los estudiantes de otras autonomías. De las 26.800 plazas adjudicadas en las universidades públicas valencianas, 8.715 son de estudiantes de fuera de la Comunidad Valenciana, es decir, un tercio de las plazas.