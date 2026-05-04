La Generalitat Valenciana consigue que el Gobierno abra "las puertas" a la exención de las ayudas DANA en la renta

La Generalitat Valenciana ha anunciado este fin de semana, a través del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2026 publicado en el BOE del 29 de abril, que el Gobierno de España ha accedido a la reclamación que le hizo Juanfran Pérez Llorca en el mes de diciembre para que se aprobara la exención en el IRPF de 2024 las ayudas autonómicas concedidas a empresas y autónomos afectados por la DANA. El actual president de la Generalitat afirmaba este domingo que "no tenía sentido que unas estuvieran exentas desde el primer momento y otras no".

"Decisión ilógica y discriminatoria"

El Real Decreto-ley se publicó en el BOE el 29 de abril de 2026. La DANA se produjo el 29 de octubre de 2024. Para Pérez Llorca, la primera decisión que remitió el Gobierno fue "insuficiente" ya que únicamente dejaba fuera a quienes ya habían tributado por estas ayudas autonómicas concedidas a empresas y autónomos afectados por la DANA. "Era una decisión ilógica y discriminatoria", defendía Pérez Llorca. Además, recalcaba que "no podía producirse una desigualdad con quienes ya las habían tributado en 2024". Es decir, los autónomos y empresarios afectados que habían solicitado las ayudas en 2024 pueden recuperar lo tributado en la anterior campaña de la renta.

La reconstrucción es mi prioridad nacional. Un año y medio después, la Generalitat Valenciana ha recuperado 57 centros de salud, ha recuperado 18 carreteras autonómicas, 60 carreteras municipales, 3.000 kilómetros de pistas forestales…

¿Cuántas obras ha terminado el Gobierno de… pic.twitter.com/0Tv9Nhr1vw — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 30, 2026

"El Gobierno ha rectificado"

El texto que aparece en el BOE supone también una "rectificación" por parte del Gobierno de España, explicaba Pérez Llorca. Dentro del BOE, la administración explica que "resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006 y en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2014 (...) a las ayudas concedidas en virtud del Decreto de 26 de noviembre del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas que hayan sufrido daños por el temporal (...) y en el Decreto de 3 de diciembre del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas urgentes a personas trabajadoras autónomas de las zonas de la Comunitat Valenciana afectadas por la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024"

5 meses como president

Desde la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana hasta esta misma semana, han pasado 5 meses. El objetivo principal que se dispuso a cumplir desde el primer momento fue el de "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la Comunidad Valenciana". Para ello, el líder valenciano explicaba que su Consell está centrado en desarrollar políticas que "bajan los impuestos, eliminan la burocracia y dan libertad a las familias".

Para el jefe del Ejecutivo valenciano, se ha puesto el foco en las políticas reales y útiles que "solucionen el día a día de los ciudadanos" poniendo como ejemplo actuaciones dirigidas a la vivienda: el Plan Vive, los avales del Instituto Valenciano de Finanzas y la reducción del ITP del 8% al 6%.