Bronca en Elche: Vox llama "idiota" a la portavoz de Compromís por negar la inseguridad

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) Samuel Ruiz se ha referido como "idiota" a la portavoz de Compromís en el consistorio, Esther Díez, mientras se estaba debatiendo una moción sobre la inseguridad que reina en España en el pleno celebrado este martes. Tras protestar Díez ante las declaraciones del edil de Vox, la presidenta del plenario, la edil del PP Irene Ruiz, ha precisado que ese término referido a la representante de Compromís no constará en acta "por ser un insulto".

Samuel Ruiz, concejal de Vox, me ha llamado hoy idiota en el #pleno. El alcalde no lo ha condenado. Yo puedo defenderme. El peligro es peor para los colectivos vulnerables a los que Vox quiere agredir con sus políticas. pic.twitter.com/4rMMbpjEcr — Esther Díez Valero 🌴 (@estherdiez_elx) May 5, 2026

La polémica ha surgido durante el debate de una moción planteada por Vox relativa al "incremento de la seguridad ciudadana, actualización de las plantillas policiales y creación de una unidad especializada en bandas". La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSPV y Vox, mientras la portavoz de Compromís la ha rechazado.

"Vamos a hablar claro"

En concreto, después de estas palabras del edil de Vox Samuel Ruiz: "Vamos a hablar claro, porque yo creo que ya toca. Lo que aquí se debate trasciende de la simple gestión. Afecta directamente a la convivencia de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Yo respeto su ideología, pero le hablo desde la realidad de la calle".

"¿Usted no tiene hijos? ¿Usted no tiene sobrinos? ¿No ve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor?", ha agregado, para posteriormente manifestar que, "si a estas alturas" la portavoz de Compromís "sigue pensando que el peligro es una etiqueta política que se han inventado", es que "es idiota".

Tras esa afirmación, parte del público presente en el pleno ha protestado, al igual que la edil de Compromís, que ha pedido la expulsión del concejal de Vox del pleno. La presidenta ha pedido "silencio" y ha reclamado al representante voxista "contención en el lenguaje". "Por favor, evitemos los insultos", ha dicho la 'popular' Irene Ruiz.

"Yo os invito a que miréis lo que significa esta palabra en la Real Academia Española", ha agregado el edil de Vox, quien considera a la portavoz de Compromís un "peligro" para el futuro de sus hijos: "Me va a tener siempre enfrente. Téngalo claro. Nos van a tener siempre enfrente. Me da igual que se siente en ese sillón de concejal, sea periodista o carnicera. Si su inacción o su miedo afecta el futuro de los ilicitanos, me tendrá siempre enfrente defendiendo lo que de verdad importa".

Tras ello, Esther Díez (Compromís) ha pedido a la presidenta del pleno (PP) que, "conforme regula el artículo 37" del Reglamento Orgánico Municipal, "se retire la expresión vertida por ser ofensiva y contraria al decoro" en la sesión.

"El representante de Vox me acaba de llamar idiota. Se han traspasado todos los límites asumibles en esta corporación municipal. Y déjeme, obviamente, con vehemencia lo expreso, porque se acaban de traspasar límites injustificables", ha afirmado la portavoz de Compromís.

"Asesino"

Díez ha reclamado al alcalde de Elche, el 'popular' Pablo Ruz, que condene las palabras "que acaba de verter" el edil de Vox: "Y, si no, estará amparando el insulto que acaba de proferir el señor Ruiz contra mí".

"Señor Ruiz, ha traspasado usted todas las líneas políticas. Todas. Todas. Es una auténtica vergüenza que estemos viviendo esto en un salón de plenos democrático", ha sentenciado la portavoz de Compromís. En plena discusión, el concejal de Vox Samuel Ruiz ha trasladado que no iba a retirar "nada" de sus manifestaciones y ha acusado a Esther Díez (Compromís) de llamarlo "asesino", "facha" y "heredero del nazismo".