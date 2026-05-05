La Comunidad Valenciana lidera de nuevo las Banderas Azules en España con 174 galardones

La Comunidad Valenciana vuelve a situarse en lo más alto del ranking nacional de Banderas Azules durante este año con un total de 174, lo que representa el 22% del total de España. Estas enseñas, otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), tienen como objetivo distinguir la excelencia y calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como premiar su firme compromiso con la protección del medio ambiente.

El vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mostrado su enorme satisfacción por los buenos datos obtenidos. En este sentido, ha remarcado la importancia de este reconocimiento para la promoción de un turismo sostenible y respetuoso con la naturaleza, al tiempo que ha garantizado que el Gobierno regional seguirá trabajando para que la Comunidad Valenciana continúe siendo un gran referente en calidad.

🙌🏳 174 banderes blaves en la Comunitat Valenciana 🏖 152 platges

⛵ 20 ports esportius

⛴ 2 embarcacions turístiques ➕ 10 ensenyes més respecte a l'any passat 👏 Revalida el lideratge nacional 🔝 Alacant és la província més premiada d'Espanya 🔗 https://t.co/64pOrKRA11 pic.twitter.com/n1BC0aD5WS — Generalitat (@generalitat) May 5, 2026

Durante esta edición, Adeac ha concedido al territorio valenciano una decena de distinciones más que el año pasado. Del total de 174 galardones, 152 corresponden a playas, 20 a puertos deportivos y dos a embarcaciones turísticas. Analizando el mapa por ámbito territorial, Alicante lidera la lista con 95 galardones, seguida de Valencia con 40 y Castellón con 39. De esta manera, la provincia alicantina se consolida una vez más como la zona litoral más premiada de todo el país.

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En cuanto a las novedades, la costa valenciana incorpora un total de siete nuevas playas con este prestigioso distintivo, tras lograr acreditar por primera vez el estricto cumplimiento de los criterios de calidad. En concreto, en la localidad de Cullera obtienen este reconocimiento la playa del Brosquil y la del Mareny de Sant Llorens. Asimismo, en la provincia de Alicante se suman la playa de l'Advocat en Benisa, Puerto Blanco y el Racó en Calpe, y la cala Lanuza en El Campello. Por su parte, Castellón incorpora la playa Pla de la Torre en el municipio de Almazora.

En el lado de las recuperaciones, cuatro arenales valencianos vuelven a ostentar la Bandera Azul tras no haber contado con el distintivo en la campaña anterior. Se trata de El Arenal en Jávea, El Espigón en Altea, la de Tamarit en Santa Pola y la playa del Serradal en Castellón de la Plana. Por el contrario, existen dos enclaves que pierden la enseña porque la calidad de sus aguas ha sido calificada simplemente como buena, quedando por debajo del umbral de excelencia requerido: la playa del Cabañal en Valencia y la cala Fustera en Benisa.

Respecto a las instalaciones náuticas, la Comunidad Valenciana ha logrado mantener el pleno absoluto en todas sus concesiones, puesto que los 20 puertos deportivos candidatos han sido galardonados por la asociación. Entre ellos, dos se sitúan en Castellón, uno en Valencia y la gran mayoría, diecisiete, en Alicante. Como principal novedad destaca la incorporación del puerto deportivo Les Fonts, ubicado en Alcocéber, que obtiene por primera vez la preciada bandera.

Por último, los jurados formados por expertos han concedido diferentes menciones honoríficas a las localidades que destacan por su esfuerzo extraordinario más allá de las exigencias obligatorias. Así, se ha premiado a los servicios de socorrismo del municipio de Gandía y se ha valorado especialmente el trabajo en educación ambiental llevado a cabo por el Ayuntamiento de Santa Pola. Además, Adeac ha reconocido un total de 26 centros de interpretación municipales que contribuyen a poner en valor los ecosistemas locales y a concienciar a los ciudadanos.