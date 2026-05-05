Mónica Oltra, sobre la reapertura de su proceso judicial: "Es todo una novela"

Mónica Oltra eligió El Intermedio, en La Sexta, para conceder su primera entrevista en televisión tras presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia. La líder de Compromís habló de su situación judicial y aprovechó el encuentro con el Gran Wyoming para presentarse como una víctima de un "caso de lawfare obvio": "Si el objetivo es que yo no me presente, no se van a salir con la suya", aseguró, después de anunciarse la reapertura de su caso tras los recursos interpuestos por varias acusaciones populares.

Oltra admitió estar "preparada para todo" y dejó entrever que las citas judiciales podrían coincidir con las elecciones municipales o la campaña previa. La exvicepresidenta valenciana optó por presentarse como la mayor agravada del proceso judicial. "Esto te destruye", alegó.

Oltra habló de "guerra sucia en los tribunales" y "de montajes" que solo persiguen destruirla para que no pueda volver a la política.

"¿Qué puede ocurrir si es condenada?", le preguntó Sandra Sabatés, a lo que Oltra respondió que, según su abogado, eso es "imposible". "Esto es una novela, no hay ni un solo hecho, no hay nada", continuó y alegó que en cinco años se han revisado 60.000 emails y que han tenido acceso a "todo".

"El propio juez dice que esto son conjeturas y no hay un solo indicio", afirmó, "y si alguna vez hubo un relato, se ha desvanecido". La política valenciana insistió en que "las acusaciones populares son partidos fascistas" que no tienen "ni una sola prueba de cargo, no hay una sola prueba que no sea a favor de la defensa".

La entrevista completa a Mónica Oltra en El Intermedio: "El PP es más peligroso por incompetente que por corrupto" https://t.co/IdAAUI0efN — El Intermedio (@El_Intermedio) May 4, 2026

Oltra, que dimitió como vicepresidenta de la Generalidad Valenciana por su imputación en el caso de abusos de su marido a una menor de 14 años tutelada, aseguró sentirse respaldada por la ciudadanía y con bastantes posibilidades de cara a las elecciones. "La gente por la calle me felicita", dijo. "La gente trabajadora, los pequeños empresarios, todo lo que no es oligarquía, tiene que tomar las riendas y recuperar esta democracia para el interés del 99 % de la población", añadió.

A lo largo de la entrevista, Oltra criticó duramente la gestión de la DANA y, por consiguiente, a Carlos Mazón. "A mí no me hubieran pillado en un reservado. Me hubieran pillado al pie del cañón", dijo. "Es una herida abierta que no se cierra con una simple dimisión", agregó.