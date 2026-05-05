PP y Vox rechazan prorrogar la comisión de investigación de la DANA en las Cortes valencianas

La coalición de gobierno en la Comunidad Valenciana se mantiene firme en su calendario parlamentario. El Partido Popular y Vox han rechazado este martes, durante la reunión de la junta de síndics de las Cortes Valencianas, prorrogar la comisión de investigación sobre los efectos de la DANA en la región. De este modo, tal y como estaba previsto, este foro concluirá de forma definitiva sus trabajos un año después de su inicio, desestimando así la petición de ampliación que habían formulado el PSPV y Compromís.

La decisión ha provocado la crítica de los grupos de la oposición, que han calificado la clausura de la investigación de "carpetazo". Tanto los socialistas como Compromís han denunciado que únicamente han comparecido en la comisión solo el 33% de los testimonios recogidos originalmente en el plan de trabajo. En este sentido, han centrado sus críticas en la ausencia de la exconsellera Salomé Pradas y del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, dado que ambos se encuentran investigados en el procedimiento judicial abierto en un juzgado de Catarroja.

Ante esta situación, el PSPV ha decidido elevar el tono político y ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas consideran que el cierre de la comisión vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, al entender que se impide la labor de los diputados a la hora de fiscalizar la acción del Consell, y han tildado la decisión parlamentaria de "escándalo de primer nivel".

Por su parte, desde el grupo parlamentario popular han defendido su postura e insisten en rechazar cualquier intento de convertir la comisión en "un circo" mediático. Los populares consideran que en este momento no tiene ninguna lógica ni coherencia forzar la comparecencia de Pradas, recordando su reciente negativa a responder a las preguntas cuando fue llamada a testificar en el Congreso de los Diputados. "¿Qué ganaría la comisión por traerla a declarar? ¿Las fotos del pasillo? ¿Verla entrar y salir? ¿Eso aclararía algo más?", han argumentado desde la formación.

Finalmente, tanto el PP como Vox ya habían propuesto el pasado lunes en la mesa de la comisión dar por concluidas las sesiones de trabajo. Ambas formaciones sostienen que el órgano ha cumplido el objetivo para el que fue creado durante este año de vigencia. Asimismo, han recordado que por la Cámara autonómica ya ha desfilado todo el mundo que tenía obligación de hacerlo, haciendo hincapié en que los únicos que han faltado han sido los representantes del Gobierno central, quienes declinaron acudir a dar explicaciones.