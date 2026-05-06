La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat, Marián Cano, ha exigido al Gobierno central "agilizar" las actuaciones previstas en los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Valencia. El objetivo de esta reclamación es adecuar la capacidad de ambas infraestructuras al incremento constante de viajeros y garantizar la conectividad de la región.

Durante la clausura de la asamblea general de la patronal hotelera Hosbec, celebrada en la terminal alicantina, Cano ha lamentado que los fondos Next Generation destinados al sector no se diseñaran con "un enfoque más útil y directo para favorecer la competitividad del destino". Asimismo, ha denunciado que la infrafinanciación que sufre la autonomía "no puede seguir aplazándose" y ha reclamado una solución definitiva para sostener los servicios públicos y las inversiones estratégicas.

La responsable autonómica ha destacado que la región no solo atrae a más visitantes, sino que genera mayor riqueza. Según los datos aportados, el gasto turístico internacional superó en 2025 los 16.000 millones de euros. Este crecimiento tiene un impacto directo en el mercado laboral, cerrando el año con más de 323.000 personas empleadas en actividades vinculadas al turismo.

En su intervención, Cano ha elogiado el papel de Hosbec como organización de referencia y ha subrayado la colaboración institucional que ha permitido destinar más de 2,68 millones de euros a la promoción y la innovación. Además, ha confirmado el éxito de las ayudas de Turisme Comunitat Valenciana, cuyas solicitudes han aumentado un 16 % respecto a la edición anterior, demostrando la confianza del tejido productivo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha advertido de que la terminal alicantina, que roza los 20 millones de pasajeros, adolece de graves carencias estructurales. En este sentido, ha exigido de forma perentoria una conexión ferroviaria para evitar que los visitantes dependan de una única carretera para desplazarse a los principales enclaves de la Costa Blanca.

Pérez ha recordado que el desarrollo de la provincia y la mejora de las infraestructuras están supeditados a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. "Si no planificamos y ultimamos ya la conexión por tren, dentro de poco vendrán los lamentos", ha advertido el dirigente provincial, apelando a la sostenibilidad ambiental y a la competitividad del destino.

Finalmente, el alcalde ha reivindicado la fortaleza del sector empresarial y ha defendido que "el turismo suma, y suma mucho". Pérez ha concluido reclamando que se facilite la capacidad de llegada y movilidad para consolidar a la provincia de Alicante como un referente indiscutible.