Los agricultores acusan a Transición Ecológica de ignorar un barranco "igual que el Poyo" antes de la DANA

Los agricultores alertan de que el Carraixet, el gran barranco que discurre por la comarca situada al norte de Valencia capital, podría reproducir el mismo escenario que se vivió en el barranco del Poyo durante la DANA que mató a 220 personas hace año y medio si no se limpia el cauce.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado que el cauce de este barranco que atraviesa varias localidades de la comarca de la Huerta Norte se ha convertido en "una auténtica selva plagada de cañas". Aseguran que la acumulación de maleza, árboles y residuos dificultan el paso del agua y aumentan el riesgo de desbordamiento en caso de lluvias torrenciales.

'Igual de sucio que el barranco del Poyo'

Vista del barranco del Carraixet lleno de maleza.

Una delegación de la organización agraria ha recorrido el barranco desde Bétera hasta su desembocadura en Alboraya junto a agricultores de la zona para comprobar sobre el terreno el estado del cauce. El diagnóstico, aseguran, es preocupante.

"El Carraixet está igual de sucio y colapsado que lo estaba el barranco del Poyo. Si una DANA descargara esta vez al norte de Valencia, podría repetirse la misma catástrofe", alertó el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

El barranco del Poyo fue uno de los puntos críticos para el fatal desenlace de la DANA. La gestión de este espacio corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, los agricultores creen que no se han aprendido las lecciones necesarias y denuncian que la CHJ mantiene el Carraixet en una situación de riesgo.

"Por poco nos salvamos"

El delegado de AVA en Foyos, José Ramón Saurí, aseguró que en la comarca existe una creciente inquietud ante futuros episodios de lluvias extremas. "Nunca pasa nada, pero el día que pase vendrán las lamentaciones. Por poco nos salvamos en Huerta Norte de la DANA de 2024, pero quién sabe si la próxima sucederá aquí", advirtió.

Los agricultores recuerdan además que buena parte de los municipios cercanos al barranco —como Moncada, Foyos, Vinalesa, Tabernes Blanques o Alboraya— se encuentran en zonas muy llanas y próximas al nivel del mar, una situación parecida a la de las localidades de Huerta Sur y La Ribera que sufrieron graves inundaciones.

Otro de los puntos que preocupa al sector es la escasa altura del nuevo puente del bypass sobre el Carraixet. Según denuncian, la infraestructura podría actuar como un tapón en caso de avenida si el agua arrastra grandes cantidades de cañas y vegetación.

"Puede convertirse en una barrera cuando baje toda la maleza que no se ha retirado previamente", sostuvo Aguado.

AVA-ASAJA reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ que acometan labores de limpieza y mantenimiento en el barranco y revisen las políticas de gestión de vegetación en los cauces.

"La DANA demostró que prevenir salva vidas y minimiza daños. Hay que pisar el barranco para entender el peligro que seguimos corriendo", concluyen desde la organización agraria.