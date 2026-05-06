Pérez Llorca anuncia para este jueves una propuesta a los sindicatos educativos y espera frenar la huelga

Juanfran Pérez Llorca ha hecho de mediador en la huelga de educación convocada para el próximo lunes 11 de mayo. El líder valenciano ha anunciado que mañana, desde la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, se va a realizar una propuesta a los sindicatos docentes "para tratar todos los temas que están reivindicando". Además, Pérez Llorca se mostraba "seguro" y confiado en que se va a llegar "a un entendimiento".

Esta mañana, Juanfran Pérez Llorca, el presidente de la Generalitat Valenciana ha atendido a los medios de comunicación antes de asistir a una entrega de premios en el Teatro El Musical en Valencia. Ha sido preguntado por la protesta que han realizado hoy, frente al Palau de la Generalitat, los sindicatos educativos reclamando la intervención del jefe del Consell en las negociaciones.

Diálogo y entendimiento

Desde la llegada de Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat Valenciana, su discurso se ha dirigido hacia el diálogo y el entendimiento. Así lo dijo tanto en su discurso de investidura como en la práctica, por ejemplo, el acuerdo llegado por parte del Consell con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Alicante para la inversión en el Parque Central de Alicante.

En esta ocasión, tras conocer las reclamaciones que demanda el profesorado público, Pérez Llorca ha analizado el contexto de la huelga expresando que "hay que dialogar, que hay que entender, que hay que hablar y, por supuesto, el Consell y la Generalitat lo van a hacer".

¿Intervendrá Juanfran Pérez Llorca?

Por la mañana, los sindicatos pedían que Pérez Llorca tomara cartas en el asunto e interviniera en la negociación para poder llegar a buen término. Preguntado por ello, Pérez Llorca rechazaba intervenir: "No, yo no tengo por qué intermediar entre consellerias. Lo que puedo anunciar es que, mañana mismo, la propia consellera de Educación les hará una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando", aseguraba el jefe del Consell.

Posteriormente, defendía el derecho de huelga de "los profesores y de los maestros" pero recriminaba que lo que hay que tener en cuenta y garantizar son "las evaluaciones de los chicos, especialmente los alumnos de Bachillerato".

Miles de estudiantes se juegan su futuro. Tenemos la obligación de proteger su derecho a ser evaluados, compatibilizándolo con el legítimo derecho a huelga. Por responsabilidad, mañana la Generalitat trasladará una propuesta sensata a los sindicatos. pic.twitter.com/BumZ3OPudI — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) May 6, 2026

0 huelgas durante el Botánico

El Partido Popular valenciano se ha posicionado como defensor de la huelga educativa pero que se deben tener en cuenta los derechos de los estudiantes. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, reflexionaba que durante el mandato de Ximo Puig y Mónica Oltra, "hubo cero incrementos salariales al profesorado, pero curiosamente también hubo cero huelgas". Además, Pastor recalcaba que la última subida salarial al profesorado "vino de la mano del PP".

Ante las críticas del Partido Socialista valenciano, que acusan a Pérez Llorca de esconderse, el portavoz popular defendía que Llorca "nunca se ha escondido" y "siempre ha dado la cara".

Vox ataca a los sindicatos

Por parte de Vox, los voxistas valencianos han acusado a los sindicatos de intentar "manipular la situación" con una visión "sectaria y política". José María Llanos, portavoz del partido de Santiago Abascal en el parlamento valenciano, apelaba a que los profesores, aparte de preocuparse por las condiciones laborales y salariales, también "podrían preocuparse por el incremento de agresiones y de violencia que se está produciendo en los colegios".

La pérdida de poder adquisitivo de los docentes y funcionarios viene de lejos. 👉🏻Sus reivindicaciones son legítimas, pero hay algo que mucho olvidan:

8 años de Botánico, 5 negativas a la subida salarial… y los sindicatos, en silencio. 👉 Desde VOX defendemos:⁰✅ seguridad… pic.twitter.com/Onjdu9shbf — VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) May 6, 2026

Las críticas de PSPV y Compromís

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, y su homólogo socialista, José Muñoz, han reprochado la actitud de la consellera de Educación, Carmen Ortí. Muñoz afirmaba que Ortí "culpabiliza" a los profesores y los "criminaliza". Baldoví, por su parte, tildaba de "absolutamente irresponsable" la actitud de Pérez Llorca y Ortí.