5 Seconds of Summer desata la locura en el Roig Arena

Valencia ha vivido una noche para el recuerdo. La banda australiana 5 Seconds of Summer (5SOS) ha cumplido con creces las expectativas de los más de 6.500 fans que han abarrotado el Roig Arena en su esperado debut en la ciudad. Tras tres años sin pisar los escenarios españoles, el cuarteto regresó con un espectáculo que mezcló la nostalgia de sus inicios con la frescura de su nuevo material.

La sorpresa saltó nada más empezar. Luke Hemmings, Ashton Irwin, Michael Clifford y Calum Hood hicieron su entrada triunfal comiendo una paella valenciana —cocinada en el restaurante Poble Nou del propio recinto— dentro de una limusina. El vehículo, situado en pleno escenario, se convirtió posteriormente en el soporte de la batería, marcando el tono de un show donde la complicidad con el público fue la absoluta protagonista.

Musicalmente, la velada arrancó con fuerza con temas como "NOT OK" y "Teeth", seguidos de un recorrido por su trabajo más actual como "Everyone's a Star!". La banda no solo ofreció música; el concierto estuvo lleno de momentos únicos, como una irónica presentación en PowerPoint donde los músicos repasaron sus andanzas por las calles de Valencia, o la votación en directo para que los fans eligieran la canción sorpresa de la noche.

El lado más íntimo llegó con la dupla "Bad Omens" y "Ghost of You", antes de dar paso a los proyectos individuales de cada integrante. Sin embargo, el clímax de la noche se alcanzó con el bloque dedicado a sus primeros álbumes. Himnos como "Amnesia" y "She Looks So Perfect" transformaron el Roig Arena en una fiesta multitudinaria, con balones gigantes recorriendo las gradas en una de las imágenes más festivas del encuentro.

Para cerrar una velada redonda, los integrantes de 5SOS se mezclaron con el público en la pista para interpretar "Everyone's a Star!", subrayando el mensaje de que su éxito es un camino compartido. El broche final lo puso su gran himno "Youngblood", despidiendo por todo lo alto una cita que reafirma a Valencia como parada obligatoria para las grandes giras internacionales.