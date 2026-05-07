Camps reúne en 48 horas los avales para disputar el control del PPCV

Francisco Camps ha movido ficha en la batalla interna del PPCV. El expresidente valenciano anunció este jueves que ya ha conseguido los 300 avales necesarios para optar a la presidencia regional del partido, una cifra que, según afirmó, ha reunido en apenas dos días con apoyos llegados de distintos puntos de la Comunidad Valenciana, especialmente de Alicante y de la Marina Baja.

Camps compareció ante los medios para reivindicar públicamente su candidatura y reclamar a la dirección del partido que garantice "igualdad de armas" durante el proceso congresual frente al actual presidente de la gestora y jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. A su juicio, la maquinaria interna ya se ha puesto en marcha. De hecho, señaló directamente la presencia de vallas publicitarias con la imagen del dirigente popular como prueba de que el "precongreso" ya está en marcha.

Según recoge Europa Press, el exdirigente popular insistió en que lleva meses solicitando el censo de militantes para poder presentar su proyecto en las mismas condiciones que el resto de aspirantes. En cualquier caso, quiso dejar claro que mantiene una "lealtad absoluta" hacia el actual Gobierno valenciano y hacia Pérez Llorca al frente de la Generalidad Valenciana.

Camps rechaza apartarse de la carrera interna

El expresidente también descartó dar un paso atrás aunque la dirección nacional del PP tratase de convencerle con algún ofrecimiento político. Preguntado expresamente por esa posibilidad, respondió de manera "categórica" que seguirá adelante con su candidatura. Del mismo modo, negó cualquier escenario de ruptura con el partido. "Nunca, jamás", respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de impulsar otra formación política.

Durante la rueda de prensa, Camps presentó además una encuesta encargada y financiada por él mismo sobre la situación política valenciana. El sondeo refleja que el 71,4% de los votantes de PP y Vox apuesta por una mayoría absoluta. Además, sitúa a Camps como el dirigente popular mejor valorado tanto para la Alcaldía de Valencia como para la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Los datos del estudio le otorgan un nivel de conocimiento del 82,2%, por encima de María José Catalá y del propio Pérez Llorca. Entre el electorado de PP y Vox, un 49,4% considera que sería el mejor candidato para el Ayuntamiento de Valencia, frente al 38,3% que prefiere a la actual alcaldesa. En el caso de la Generalidad, el 49,1% apuesta por Camps frente al 42,6% que se decanta por el actual presidente autonómico.

El objetivo de recuperar la mayoría absoluta

El expresidente defendió que su candidatura responde a la necesidad de recuperar una amplia mayoría electoral para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. "Me comprometo a conseguir 50 escaños", aseguró, convencido de que puede volver a llevar al partido a una victoria holgada.

En relación con el calendario congresual, Camps apuntó que la convocatoria podría producirse el 18 de mayo junto al resto de congresos autonómicos del PP. No obstante, deslizó que también contempla la posibilidad de que se retrase hasta finales de junio con el objetivo de preparar el próximo ciclo electoral.

Además, rechazó la idea de que su candidatura pueda frenar el proceso interno o derivar en un congreso sin votación. "Siempre he ido con claridad", afirmó.