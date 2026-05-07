Una diputada de Compromís amenaza a Carlos Mazón: "Ya sabes como acabó Rita Barberá"

El pleno de las Cortes Valencianas ha vuelto a vivir un episodio de fuerte tensión desde la tribuna debido a la amenaza que vociferó la diputada autonómica de Compromís, María José Calabuig. La diputada nacionalista amenazó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparándole con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

No es la primera vez que una persona vinculada, bien a Compromís o bien al Partido Socialista valenciano, utiliza la figura de Rita Barberá. Le sucedió a la abogada socialista durante uno de los interrogatorios del 'caso Kitchen'. Hoy ha sido turno para Compromís que de una forma sorprendente, la diputada naranja relacionó a Rita Barberá con Carlos Mazón para ofenderle y criticarle. "Yo no me burlaría de los valencianos, porque ya sabes que Rita Barberá hizo lo mismo y así acabó", fueron las palabras textuales de María José Calabuig.

La declaración desde la tribuna sorprendió a todos los presentes en el parlamento valenciano. Gran parte de los diputados que seguían el pleno interpretaron los insultos de Calabuig como una amenaza al expresidente de la Generalitat Valenciana. Este comentario llega tras el pleno de la semana pasada donde el expresidente Mazón respondía a los insultos y ataques de Joan Baldoví y los parlamentarios de Compromís.