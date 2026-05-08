Un herido por inhalación de humo tras el incendio de una antigua cárnica en Castellón

Un incendio declarado en las grandes instalaciones de la antigua empresa Cárnicas Serratins ha dejado a una persona herida por inhalación de humo, obligando a una rápida y eficaz intervención de los servicios de emergencia para evitar que las llamas y la densa humareda se propagaran a zonas colindantes.

El fuego se originó alrededor de las 11:18 horas en la segunda planta de este conocido inmueble industrial, que actualmente se encuentra sin actividad comercial alguna. Tras recibir el primer aviso a través de los canales de emergencia, diversos efectivos de los Bomberos Municipales y de la Policía Local se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para coordinar las intensas labores de extinción, acordonar la zona y asegurar el perímetro, garantizando así la máxima seguridad ciudadana en todas las inmediaciones del recinto.

Fuera de peligro

Gracias a la pronta respuesta de estos profesionales, el incendio ya se encuentra completamente extinguido. No obstante, los equipos médicos y de rescate tuvieron que atender a una persona que se encontraba expuesta a las emanaciones tóxicas. Tras una primera y exhaustiva valoración en el mismo lugar de los hechos, los sanitarios de las ambulancias desplazadas decidieron que el afectado fuera trasladado de urgencia al Hospital General de la capital de la Plana para recibir el tratamiento médico específico por la intoxicación respiratoria.

Actualización incendio industrial planta de reciclaje en #CerveradelMaestre: Después de la última comprobación y medida de temperaturas se da el incendio por extinguido. — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) May 7, 2026

Por el momento, las autoridades competentes mantienen abierta una investigación para esclarecer todas las circunstancias y determinar las causas exactas que han provocado este incidente.

Tras lograr sofocar las llamas, los bomberos han procedido a realizar las pertinentes y rutinarias labores de ventilación y refresco de la estructura para descartar cualquier tipo de reactivación de los focos. Asimismo, en los próximos días se llevará a cabo una inspección técnica del inmueble con el objetivo fundamental de evaluar los posibles daños estructurales que se hayan podido causar.