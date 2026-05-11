Arranca la huelga educativa en Valencia con la exigencia sindical de proteger el valenciano en las aulas

La huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunidad Valenciana ha arrancado este lunes. El paro, convocado por STEPV, CCOO, UGT y CSIF y respaldado también por ANPE, ha comenzado con piquetes informativos en numerosos centros y manifestaciones previstas en Valencia, Alicante, Castellón y Elche. Los sindicatos califican la protesta de "histórica" y aseguran que no se producía una movilización de estas características desde los años ochenta.

Los representantes docentes justifican la huelga por la falta de acuerdo con la Generalitat y denuncian que la Conselleria "se niega a una negociación real". Entre sus principales reivindicaciones figuran una mejora salarial —afirman que los profesores valencianos están entre los peor pagados de España y que la parte autonómica de sus sueldos lleva congelada desde 2010—, además de inversiones en infraestructuras, reducción de ratios y protección del valenciano en las aulas.

Reunión sin acuerdo

El conflicto se agravó tras la última Mesa Sectorial celebrada el pasado jueves. La oferta económica presentada por la Conselleria, consistente en una subida progresiva de 75 euros brutos mensuales hasta 2029, fue rechazada de plano por los sindicatos, que la tacharon de "indigna" e "irrisoria". Ese mismo día, la consellera de Educación, Carmen Ortí, remitió una carta a las familias para advertir de que "la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable" y subrayar que los estudiantes "no pueden ser rehenes de un conflicto sindical".

Precisamente, los servicios mínimos fijados por la Generalitat han provocado una fuerte contestación sindical. Las organizaciones convocantes los consideran "abusivos" y han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Entre otras medidas, el Gobierno autonómico obliga a garantizar todas las actuaciones relacionadas con la evaluación final de 2º de Bachillerato y la documentación necesaria para acceder a la EBAU. Además, deberán permanecer equipos directivos y personal docente mínimo en todas las etapas educativas, así como personal administrativo para asegurar el proceso de matriculación del próximo curso.

La huelga también ha dividido a las familias. La Confederació de AMPA Gonzalo Anaya, mayoritaria en la escuela pública valenciana, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones al considerar que la educación pública atraviesa un proceso de deterioro. En cambio, Covapa ha rechazado la convocatoria de huelga indefinida y ha advertido del perjuicio que puede causar al alumnado, especialmente en plena recta final del curso escolar.

Seguimiento de la huelga

La primera jornada de la huelga indefinida convocada en la enseñanza pública valenciana no universitaria ha escenificado la tradicional discrepancia a la hora de cifrar el seguimiento. Según los datos oficiales proporcionados por la Conselleria de Educación, la participación del profesorado en el paro ha alcanzado un 47,01% a las 13:00 horas. Esta cifra contrasta fuertemente con las estimaciones de los representantes sindicales, que elevan la movilización hasta una horquilla situada entre el 85% y el 95%.

Rebelión educativa en el País Valencià. 85% de seguimiento en esta primera jornada de huelga indefinida, y decenas de miles de docentes y estudiantes en las calles. En València, Castelló y Alacant se escucha el mismo clamor: escola pública, de qualitat i en valencià! Fora Ortí! pic.twitter.com/NAWHanRKT9 — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) May 11, 2026

La actualización ofrecida por la administración autonómica a la una de la tarde muestra un incremento respecto a la primera estimación de la mañana. A las diez, el departamento autonómico había fijado el apoyo a la protesta en alrededor de un 24%. Se espera que a partir de las 17:00 horas el Gobierno autonómico vuelva a trasladar cifras actualizadas para calibrar el impacto real de esta movilización en las aulas.

El desglose territorial elaborado por el Gobierno valenciano arroja resultados dispares según la provincia. En este sentido, la provincia de Valencia lidera la participación y el seguimiento llega hasta el 49,10%. Le sigue la provincia de Alicante, con un impacto del 46,15%, mientras que en Castellón la cifra de profesores que han decidido no acudir a su puesto de trabajo se queda en el 42,60%.

Por su parte, los sindicatos convocantes han calificado la jornada de "histórica" y consideran que las protestas están siendo "masivas". Para justificar la enorme brecha existente entre sus porcentajes y los oficiales, las centrales sindicales argumentan que en numerosos centros educativos solo se encuentra el personal designado para los servicios mínimos. Según su versión, esta falta de personal en tareas administrativas impide que se puedan registrar correctamente los datos de los compañeros que han secundado el paro.

El profesorado en huelga indefinida desde hoy ha tomado el centro de València en defensa de la educación pública. El Govern PP-Vox y la Consellera Ortí nos han declarado la guerra. Aquí nuestra respuesta ✊ #VagaIndefinidaDocent #RevoltaEducativa pic.twitter.com/aqX47MYGNU — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) May 11, 2026

Esta divergencia en las cifras refleja la tensión inherente a un conflicto laboral que afecta directamente al desarrollo del curso escolar. Las familias de los alumnos asisten con preocupación a esta convocatoria, dado que al tratarse de una huelga de carácter indefinido, el impacto sobre la planificación lectiva y la conciliación familiar puede ser notable. Los servicios mínimos establecidos tratan de garantizar la atención y seguridad de los menores, pero la normalidad académica se ve inevitablemente alterada ante la ausencia de buena parte del profesorado.