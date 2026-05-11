Un miembro de la Policía Nacional en las Cortes: "Mi gobierno me robó la posibilidad de ayudar"

Última sesión de comparecencias en el marco de la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Ha tenido lugar esta misma mañana en el parlamento valenciano donde han comparecido, David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de la Policía Nacional, y Raúl Mérida, Comisionado para la Recuperación de la DANA. También estaba citado y convocado para esta fecha José María Ángel Batalla, Comisionado para la DANA del Gobierno de España, que no ha acudido, siendo muy criticado esta decisión por el Partido Popular valenciano.

José María Ángel no eligió dejar de ser comisionado para la dana, pero hoy podía haber elegido venir a dar la cara ante los valencianos. Mismo denominador común, mentir y engañar.https://t.co/Y2aUcMRtxl pic.twitter.com/12HWYRP5Sw — Grupo Popular Corts (@popularescorts) May 11, 2026

"Todas las administraciones fallaron"

El representante policial ha sostenido durante la comparecencia que los recursos del Estado no llegaron a Valenciano durante los días inmediatamente posteriores al 29 de octubre de 2024 por "falta de voluntad política". David Gutiérrez ha admitido que su valoración personal es que "todas las administraciones fallaron" en la gestión de la emergencia.

De hecho, según su testimonio, los agentes policiales no recibieron ninguna respuesta para acudir a Valencia para ayudar. "Era lo que nos pedía el cuerpo y el alma, porque no estaba rajando por dentro ver a miles de ciudadanos y decenas de municipios arrasados" confesaba el portavoz policial.

PSPV y Compromís le acusan de "mentiroso"

No ha quedado exenta de polémica la comparecencia de Gutiérrez porque Partido Socialista y Compromís le han culpado de verter "mentiras" durante su intervención. La respuesta del miembro policial era contundente: "Yo estuve aquí en la DANA. Mi Gobierno no me envió con el uniforme, me robó la posibilidad de ayudar a los valencianos, pero vine aquí de manera voluntaria", señalaba Gutiérrez. Además, desde la perspectiva policial que mostró David, "cuando yo veo en televisión varios días después a mis compatriotas en España, en uno de los países líderes en la Unión Europea, pidiendo por las ventanas agua, comida, luz y medicamentos, mientras el Gobierno de la nación no está enviando recursos para ayudar a esas personas, a mí se me da la vuelta al estómago, a mí y a miles de compañeros", expresó el portavoz policial.

El rechazo de José María Ángel

Desde Partido Popular y Vox han mostrado su contrariedad, como en anteriores ocasiones, al rechazo por parte del Gobierno de España a participar en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas con motivo de la DANA. Por parte de los 'populares', Nando Pastor, portavoz del grupo popular, acusaba a Pedro Sánchez de "dar la espalda" a la comisión "desde el minuto uno".

🔴El PSOE pide alargar la comisión de la riada, pero llevamos 12 meses intentando que sus cargos con responsabilidad respondan ante los valencianos y NO han aparecido. 📌 12 meses intentando que el Gobierno central dé la cara, pero ni Pedro Sánchez, ni sus ministros, ni la CHJ… pic.twitter.com/JZRd7PgZrF — VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) May 11, 2026

Por parte de Vox, el portavoz del partido de Santiago Abascal, José María Llanos, criticaba la oposición de PSPV y Compromís de querer alargar la comisión cuando ambas agrupaciones no permiten la comparecencia de personas vinculadas al Gobierno de España como el caso de José María Ángel o Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.