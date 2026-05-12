El Partido Popular asume un cambio de calendario para aprobar las cuentas de Juanfran Pérez Llorca

El síndic del Partido Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha expresado este martes su optimismo respecto a la aprobación de los presupuestos autonómicos para el año 2026. A pesar de lo avanzado del ejercicio, el portavoz parlamentario ha mostrado su absoluta confianza en la labor del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para sacar adelante las cuentas públicas. "Estoy completamente convencido de que echará el resto para posibilitar lo mejor para los valencianos", ha asegurado ante los medios.

La realidad parlamentaria, no obstante, impone sus propios tiempos. Tanto el PP como Vox son conscientes de que iniciar la tramitación de las cuentas a las puertas del verano obligará a modificar el calendario legislativo. El periodo de sesiones ordinario concluye el próximo 3 de julio, lo que significa que el debate presupuestario invadiría irremediablemente la época estival.

Durante su comparecencia tras la junta de síndics, Pastor ha admitido que el registro del proyecto de ley en el parlamento autonómico durante este mes de mayo alteraría los plazos habituales. Se trata, en sus propias palabras, del "documento más importante del año", por lo que ha reconocido la probabilidad de tener que habilitar el mes de julio para el trabajo en la cámara. Sin embargo, ha recalcado que la aprobación de este marco económico está "por encima de todo lo demás".

Frente a las críticas por el retraso y el hecho de que las medidas económicas entrarían en vigor previsiblemente en septiembre, el portavoz popular ha aprovechado para lanzar un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pastor ha recordado que el Gobierno de España lleva cuatro años sin aprobar presupuestos en tiempo y forma. "Que nos vayamos meses es para levantarse y decir chapó", ha ironizado el dirigente autonómico.

Por su parte, la formación liderada por Santiago Abascal subraya que la responsabilidad actual recae sobre la Generalitat. El síndic de Vox, José María Llanos, ha confirmado que existen "contactos" con el partido del Gobierno regional, aunque ha querido matizar que todavía no se puede hablar de una "negociación" formal. Según Llanos, la gestión de los tiempos corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo de Pérez Llorca.

El representante parlamentario también ha descartado que las inminentes elecciones andaluzas tengan ningún tipo de influencia sobre la situación política valenciana. Aunque reconoce que los plazos irían "un poco justos" si se pretende dar luz verde al texto antes del 3 de julio, ha restado importancia a una posible ampliación del periodo de sesiones. Para Llanos, alterar el calendario ante una cuestión "urgente, necesaria y conveniente" como esta no supondría "ningún problema" para su grupo.