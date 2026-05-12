Joan Baldoví se postula para ser presidente de la Generalitat en 2027 con Diana Morant de vicepresidenta

El actual portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, se ha postulado ya, como lleva haciendo en los últimos días, a convertirse en el próximo presidente de la Generalitat Valenciana. En un desayuno formativo, Baldoví reclamaba convocatoria de elecciones, aseguraba que las encuestas que maneja el Partido Popular de la Comunidad Valenciana "son las nuestras" y que Diana Morant, actual ministra de Ciencia y Universidades, sería "una gran vicepresidenta".

Ha insistido en que su aspiración es ganar las elecciones y ser el próximo líder político de la Comunidad Valenciana gobernando junto al Partido Socialista valenciano de Morant. Baldoví, por tanto, se augura un gran futuro para sí mismo porque "el escenario está abierto" y el PP no ha adelantado elecciones en la región valenciana "porque no lo tienen claro".

Sobre su apoyo a Pedro Sánchez

Al finalizar su intervención en el desayuno formativo, Joan Baldoví ha respondido a algunas de las preguntas de los presentes, entre los que se encontraban personalidades del sector empresarial, político y cultural valencianos. Una de las cuestiones realizadas era acerca del acuerdo entre Pedro Sánchez y Compromís para apoyar al Presidente del Gobierno. En ese acuerdo, Sánchez aceptó una reforma del sistema de financiación autonómico y un fondo de nivelación. Ni una ni otra han sucedido en ocho años de gobierno ya que el sistema de financiación lo pactó con Oriol Junqueras en el mes de enero.

Ante esto, Baldoví se contradecía al compartir que, según él, "Sánchez no me ha engañado, ha engañado a cinco millones de valencianos". Tras esto, el portavoz progresista atizó al gobierno de Mariano Rajoy que, con mayoría absoluta, no propuso ningún cambio en el modelo financiero.

Sin olvidar a Carlos Mazón

En el mismo desayuno formativo, Baldoví ha hecho balance de esta legislatura criticando al expresidente valenciano Carlos Mazón al que le ha calificado como vago porque "no acude a su puesto de trabajo". Ha contrapuesto el proyecto de Compromís al de Mazón y Pérez Llorca donde, al primero, le ha acusado de no estar "a la altura" en la reconstrucción de Valencia. Una reconstrucción la cual la Generalitat Valenciana se ha endeudado haciendo un sobreesfuerzo económico a pulmón debido a la infrafinanciación autonómica.

Críticas a Pérez Llorca

Con motivo de la huelga de educación en los centro públicos, el líder de Compromís, ya venido arriba, ofendía al actual líder político valenciano, Juanfran Pérez Llorca, por no intervenir, según Baldoví, en la negociación con los sindicatos. Indicó que lo único que había hecho Pérez Llorca ha sido "poner un tuit" y le atacaba por no "encerrarse en un despacho" hasta llegar a un acuerdo.