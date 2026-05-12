La Justicia cita como imputado al excomisionado para la dana José María Ángel por su supuesto título falso

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha vuelto a mover ficha en la causa contra el ex comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel. El dirigente socialista ha sido citado a declarar como investigado el próximo 22 de mayo tras la reapertura del procedimiento relacionado con el supuesto título falso que habría presentado durante su etapa como trabajador de la Diputación de Valencia.

La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Valencia dejara sin efecto el archivo acordado meses atrás por el instructor. Según ha publicado El Español, el tribunal estimó los recursos interpuestos por la Diputación de Valencia y Manos Limpias, además de aceptar parcialmente el presentado por la Fiscalía.

La Audiencia cuestiona el archivo

El origen del caso se encuentra en una denuncia de Manos Limpias por la supuesta falsificación, en 1983, de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía. El juez instructor consideró inicialmente que los hechos estaban prescritos desde hacía décadas y acordó el sobreseimiento libre de la causa en octubre del pasado año.

En aquel auto, el magistrado defendía que el delito de falsedad documental "se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes". Asimismo, sostenía que "ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos".

La Audiencia discrepa de esa interpretación y considera que todavía quedan aspectos pendientes de aclarar antes de cerrar definitivamente el procedimiento. Los magistrados entienden que la investigación no puede darse por concluida únicamente por la posible prescripción del delito de falsedad documental.

La investigación seguirá adelante

En la resolución de la Audiencia también se menciona la posibilidad de que "se pudiera estar también ante una estafa o malversación con desviación reiterada de fondos cada mes", una cuestión que el tribunal considera necesario seguir analizando dentro de la instrucción.

Los magistrados cuestionan además que el archivo se acordara "sin la escucha de la persona denunciada", motivo por el que ordenaron continuar con las diligencias y citar a José María Ángel para que declare como investigado el próximo 22 de mayo.