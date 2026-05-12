La segunda jornada de la huelga indefinida convocada en la educación pública de la Comunidad Valenciana ha estado marcada, de nuevo, por la habitual guerra de cifras entre la administración y los convocantes. La Conselleria de Educación ha cifrado en el 32,11% el seguimiento del paro entre los docentes, mientras que las organizaciones sindicales (STEPV, CSIF, CCOO y UGT) han elevado esta cifra hasta el 75%.
El departamento autonómico ha desglosado los datos recabados hasta las 13:00 horas, reflejando una incidencia desigual según la provincia. Así, en la provincia de Valencia el seguimiento ha alcanzado el 33,72%, ligeramente por encima de la media autonómica. En Alicante, la participación se ha situado en el 31,73%, mientras que Castellón ha registrado la cifra más baja con un 27,92% de profesores que han decidido secundar la huelga.
Por su parte, los representantes de los trabajadores ofrecen una perspectiva radicalmente distinta, calificando la respuesta del profesorado de éxito inédito. A falta de que numerosos centros educativos remitan sus datos definitivos, los sindicatos insisten en que la participación es masiva. Además, han recordado que en la víspera la propia Generalitat llegó a reconocer un seguimiento superior al 50%, lo cual ya suponía un hito en las protestas del sector educativo en la región.
Las reivindicaciones centrales de STEPV, CSIF, CCOO y UGT pasan por exigir a la Conselleria de Educación la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial. El objetivo de este encuentro sería negociar una propuesta firme sobre las demandas del colectivo y lograr un mayor esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno autonómico. Los docentes consideran fundamental que se mejoren sus condiciones laborales, lo que a su juicio redundará directamente en una mejor atención al alumnado en las aulas.
En paralelo a la huelga, las acciones de protesta continúan en las calles. Si el primer día de paro estuvo marcado por las manifestaciones, durante esta segunda jornada se han llevado a cabo iniciativas a nivel local, con pegadas de carteles en diversas poblaciones y mercados. Las movilizaciones irán en aumento en los próximos días, con un calendario que prevé este miércoles concentraciones a las 12:00 horas frente al Palau de la Generalitat y en las delegaciones del Consell en Alicante y Castellón.
De cara al final de la semana, la tensión amenaza con mantenerse. El jueves, las concentraciones se trasladarán a las puertas de la propia Conselleria y a las Direcciones Territoriales. Finalmente, el viernes está convocada una gran manifestación unitaria en Valencia, que arrancará a las 12:00 horas desde la Plaza de San Agustín. Los sindicatos han lanzado una clara advertencia a la administración autonómica: "En la mano de la Conselleria está convocar a los sindicatos a negociar". De no haber voluntad de diálogo, avisan de que el conflicto se mantendrá sine die.