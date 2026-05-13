Pérez Llorca y Educación piden "sentido común" y confían en finalizar mañana la huelga en la educación pública

Nuevo movimiento de la Conselleria de Educación para terminar la huelga indefinida en la educación pública valenciana. El paro comenzó el pasado lunes 11 de mayo y ha sido secundado por una gran cifra de profesores y docentes de los centros públicos valencianos. Carmen Ortí, consellera de Educación, ha convocado para mañana por la mañana una reunión donde estarán presentes los sindicatos reiterando su voluntad de "diálogo" y poder "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunidad Valenciana".

Durante la reunión de mañana, Ortí estará acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores general del departamento educativo valenciano.

"Diálogo y sentido común"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aparecía en escena tras un acto junto al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y aseguraba que el gobierno valenciano está abierto a negociar con los sindicatos desde el primer momento y así poder acabar con la huelga indefinida. Además, Pérez Llorca precisaba que la propuesta que va a realizar la Conselleria es "diálogo y tener sentido común".

"Cada una de las propuestas que han hecho los sindicatos hasta ahora ha sido atendida por la Generalitat Valenciana y se abrió un diálogo sobre ella. Estamos hablando de eliminar la burocracia", defendía Pérez Llorca. De esta manera, el Ejecutivo valenciano garantiza que están "abiertos al dialogo de todos los puntos que ellos han planteado para hablar y para intentar llegar al entendimiento".

La postura de los sindicatos

Los sindicatos docentes han confirmado que acudirán a la reunión convocada por Carmen Ortí. La Conselleria ofrecerá "una propuesta integral" y los sindicatos han advertido que van a mantener las movilizaciones y exigen a Educación una oferta "real y efectiva" para poder llevar a cabo una negociación.

De esta manera lo han trasladado representantes de STEPV, CCOO y UGT en declaraciones a los medios. Marc Candela, coordinador de STEPV, explicaba que han recibido el correo electrónico de Conselleria para la citación valorándolo como "una buena noticia".

En caso de que la reunión no sea fructífera para las partes, los sindicatos continuarán con la huelga indefinida y con las movilizaciones convocadas durante esta semana. "Hasta que no tengamos un resultado satisfactorio para el conjunto del profesado, la movilización continúa", amenazaba Candela.