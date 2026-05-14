El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, da un paso más en su ambición por recuperar el poder orgánico en la región y abrirá en los próximos días una sede física en el centro de la ciudad de Valencia. El local, ubicado en la calle Gobernador Viejo, servirá como un punto de encuentro estratégico para su equipo de confianza y como oficina de atención directa para todos los militantes de la formación en la región.

Fuentes cercanas al exdirigente han señalado que este nuevo emplazamiento se concebirá como el lugar idóneo donde cualquier afiliado podrá entrar en contacto presencial con el político. La intención es establecer un canal de comunicación para aclarar "posibles dudas" relativas a su proyecto político, así como ofrecer asistencia en cuestiones internas, como el pago de cuotas. Esta decisión responde a una antigua reivindicación de Camps, quien ha insistido en la necesidad de volver a abrir las sedes para reconectar con las bases y los votantes del partido.

Acciones previas al congreso regional del PP

La iniciativa se enmarca dentro de su intensa campaña de cara a la celebración del congreso regional del Partido Popular, un cónclave para el que todavía no hay una fecha fijada por la dirección nacional o autonómica. Pese a ello, el expresidente mantiene un ritmo constante de actos y ya tiene previsto celebrar un nuevo evento multitudinario el próximo viernes, 22 de mayo, en el edificio Veles e Vents de la capital del Turia. El encuentro, convocado bajo el lema "Mayoría absoluta. Lo hicimos, lo haremos", tiene como claro objetivo "empezar a preparar la gran cita de junio".

Hace apenas una semana, Francisco Camps protagonizó una comparecencia en la que anunció haber recopilado en un tiempo récord de 48 horas los 300 avales necesarios para oficializar su candidatura al liderazgo regional. En aquella intervención, el exjefe del Consell reclamó "igualdad de armas" frente al actual líder de la gestora autonómica, Juanfran Pérez Llorca. Además, lanzó un mensaje advirtiendo de forma "categórica" que seguirá adelante con su postulación, asegurando que rechazaría cualquier oferta alternativa para integrarse en otras listas, y subrayó que "nunca, jamás" fundará un nuevo partido político.

Para respaldar sus aspiraciones, el político valenciano presentó en esa misma cita un estudio demoscópico financiado por él mismo sobre el actual panorama en la región. Los resultados de esta encuesta revelan que el 71,4 % de los electores de centro-derecha desean la consecución de una mayoría absoluta parlamentaria. Según los datos aportados por su propio sondeo, él sería el candidato capaz de sumar hasta 50 escaños. Las cifras presentadas le sitúan como el perfil mejor valorado por los ciudadanos, superando tanto a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la pugna municipal, como al propio Pérez Llorca en la carrera hacia la presidencia de la Generalitat.