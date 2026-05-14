La Conselleria de Educación y los sindicatos no llegan a un acuerdo y la huelga indefinida continúa

La huelga indefinida de los profesores pertenecientes al sector público valenciano continúa. La reunión que se ha producido esta mañana entre la Conselleria de Educación y los sindicatos no ha sido fructífera para ambas partes, tal y como se esperaba desde la Generalitat Valenciana. Desde primera hora han estado reunidos en una nueva mesa de negociación para intentar llegar a un entendimiento. La administración valenciana ha propuesto un documento con medidas beneficiosas con respecto a las ratios, la simplificación burocrática, infraestructuras, plantillas, promoción del valenciano, inclusión y Formación Profesional.

En ningún momento el documento contemplaba nada relacionado con las subidas salariales, aunque desde Educación confirmaban que esta cuestión no queda fuera de la negociación general. En la cláusula final se hace referencia a la "voluntad de continuar el diálogo social".

El acuerdo "aún está lejos"

Al finalizar la reunión, los sindicatos han puesto de manifiesto que el entendimiento con la Conselleria de Eduación "aún está lejos" debido a que la propuesta compartida por el gobierno valenciano no recoge sus reivindicaciones, según el profesorado, "ni al 50%". Para las organizaciones sindicales, la subida salarial debe de estar concretada entre las medidas. El próximo lunes 18 de mayo se retomará, de nuevo, la negociación.

La subida salarial como piedra angular

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha justificado la no inclusión de los salarios en este encuentro debido a que ya fue una cuestión incluida donde, por parte de la Generalitat se ofrecía una subida progresiva entre tres años de 75 euros, y que fue rechazada. Además, según apuntaba la consellera, la subida salarial provocó "fricciones" y los sindicatos afirmaron que "no era la cuestión más importante".

De igual modo, el objetivo de la Conselleria de Educación es fomentar el diálogo, el sentido común y trabajar este fin de semana en un documento "que sea lo más completo posible".

La oposición critica al Consell

Diana Morant, líder del Partido Socialista valenciano, y Joan Baldoví, líder de Compromís, aseguraban esta mañana su rechazo a la propuesta educativa. El portavoz de Compromís tilda de "vergonzosa" lo trasladado a los sindicatos por parte de Ortí denunciando su "irresponsabilidad". Morant ha atacado al gobierno de Juanfran Pérez Llorca reclamándole que atienda las reivindicaciones de la comunidad educativa.

Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso. Hacemos una llamada al entendimiento y al sentido común tras la voluntad demostrada por la Conselleria de avanzar en la negociación, que sigue abierta. pic.twitter.com/ls5TOFsBXV — Grupo Popular Corts (@popularescorts) May 14, 2026

Por parte del Grupo Popular en las Cortes valencianas, Beatriz Gascó, portavoz de Educación, ironizaba: "Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso".