La Guardia Civil detiene en Alicante a uno de los criminales más buscados por Reino Unido

La Guardia Civil ha informado del arresto de uno de los delincuentes incluidos en la lista de los criminales más perseguidos por las autoridades del Reino Unido. La operación, que se ha saldado además con el arresto de otras tres personas, se ha llevado a cabo en las localidades alicantinas de Benidorm y La Nucía con el objetivo de desmantelar una red estrechamente relacionada con el tráfico de drogas y la falsedad documental.

Según han confirmado fuentes de la investigación, el principal detenido es Simon Dutton, de 49 años de edad. A este individuo se le acusa de organizar importaciones masivas de cocaína y de un delito continuado de blanqueo de capitales. De hecho, a su organización criminal se le atribuye una de las interceptaciones de estupefacientes más importantes en territorio británico, con un valor estimado en 1,5 millones de libras esterlinas. Tras su captura, el presunto narcotraficante será puesto a disposición de la Audiencia Nacional para continuar con los trámites legales relacionados con su reclamación internacional.

La investigación que ha culminado con este golpe policial se inició el pasado mes de noviembre. Todo comenzó tras el oportuno aviso del responsable de un establecimiento de envío de paquetería ubicado en el municipio de Benidorm. En el interior de este local fue localizada una maleta sospechosa que contenía un total de 16 kilos de hachís y cuyo destino final era el mercado británico. Las primeras pesquisas permitieron a los agentes identificar a la mujer que realizó el encargo, quien había aportado documentación falsa para eludir la acción de la justicia. La sospechosa acudió al negocio acompañada de un individuo y apoyada por otros dos hombres, encargados de trasladar el pesado equipaje.

El rápido avance de la investigación llevó a constatar que uno de los sospechosos implicados de manera directa en la trama delictiva estaba incluido en la lista de más buscados por las autoridades británicas. Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida recientemente por sus graves antecedentes penales.

Para lograr este éxito operativo, los agentes españoles han colaborado estrechamente con la National Crime Agency, conocida por sus siglas NCA. El trabajo conjunto ha sido fundamental para confirmar sin margen de error la identidad del principal investigado y coordinar las distintas actuaciones. Durante los registros practicados en viviendas y locales, los efectivos de la Benemérita encontraron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, material falsificado y dos vehículos que utilizaba la red criminal para sus desplazamientos.

Curiosamente, esta destacada captura ha coincidido en el tiempo con la presentación en Alicante de una nueva edición de la campaña internacional Most Wanted. Esta importante iniciativa está impulsada por el Gobierno de Londres con el firme propósito de localizar a peligrosos fugitivos vinculados al crimen organizado que podrían estar ocultándose en las zonas costeras de España, aprovechando el anonimato que brindan las grandes aglomeraciones turísticas.

En la rueda de prensa para detallar este plan estratégico han participado diversas autoridades, destacando la presencia del director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, un organismo dependiente del Ministerio del Interior. Los altos mandos han subrayado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejecutivo británico mantienen una línea de actuación conjunta vital para frenar la impunidad de estos delincuentes, que suelen establecer vínculos estables en ciudades como Málaga, Marbella o la capital alicantina.

Esta presentación oficial se enmarca dentro de un esfuerzo de cooperación bilateral en el que ambas naciones llevan trabajando de la mano durante más de dos décadas. Hasta la fecha, gracias a esta alianza, han sido detenidos decenas de individuos incluidos en esta lista negra, de los cuales un altísimo porcentaje cayeron dentro de las fronteras españolas. Las autoridades han aprovechado el acto institucional para solicitar la colaboración ciudadana, rogando a la población que cualquier información relevante sea comunicada inmediatamente a los cuerpos policiales correspondientes.