Expulsados de España ocho extranjeros por lanzar petardos ilegales contra la gente en las Fallas

La Subdelegación del Gobierno en Valencia ha ordenado la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante cinco años para ocho ciudadanos comunitarios detenidos durante las últimas fallas de Valencia por lanzar artefactos pirotécnicos prohibidos. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y, según la Policía Nacional, pusieron en riesgo la integridad física de numerosas personas que participaban en las celebraciones.

Las actuaciones se enmarcan en el dispositivo especial de seguridad desplegado durante las Fallas, en el que la Policía Nacional arrestó a 13 hombres de entre 22 y 41 años por delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Entre los expedientados hay seis ciudadanos alemanes, un suizo y un neerlandés.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, los detenidos lanzaron material pirotécnico prohibido contra personas, vehículos y agentes policiales en distintas zonas de la ciudad.

Expedientes de expulsión

Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron el pasado 19 de marzo, coincidiendo con el último día de las fiestas, los procedimientos administrativos de expulsión al considerar que los implicados representaban "una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público".

La medida se tramitó al amparo del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, que regula la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y de otros países parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La Policía sostiene que los arrestados alteraron gravemente la convivencia ciudadana durante las celebraciones falleras mediante el uso de artefactos pirotécnicos de gran potencia y de utilización prohibida.

Tras el periodo de alegaciones y una vez analizadas las circunstancias personales de los afectados, su arraigo en España y la gravedad de los hechos, la Subdelegación del Gobierno resolvió imponer la expulsión y una prohibición de entrada en territorio español durante cinco años.

Petardos lanzados contra personas

Uno de los episodios recogidos en el expediente tuvo lugar en la zona del antiguo cauce del río Turia. Según la Policía Nacional, varios de los detenidos ocultaban su rostro para evitar ser identificados mientras lanzaban abundante material pirotécnico contra las personas que se encontraban en el lugar.

Entre los artefactos utilizados había petardos tipo "carretilla", algunos de los cuales impactaron sobre viandantes que tuvieron que abandonar la zona corriendo para evitar ser alcanzados. Uno de esos petardos provocó quemaduras en la ropa de una mujer.

La Policía también señala que algunos de los arrestados arrojaron material pirotécnico contra un furgón policial y contra los propios agentes para dificultar la actuación policial y evitar su identificación. Como consecuencia, un agente resultó herido en el pómulo y sufrió quemaduras en la espalda, por lo que necesitó asistencia médica en un centro hospitalario.

Explosiones en un hotel de Valencia

Otro de los detenidos fue arrestado después de, presuntamente, lanzar artefactos explosivos de gran potencia desde las ventanas del hotel en el que se alojaba. Según la información facilitada por la Policía, también hizo explotar petardos en zonas comunes del establecimiento.

Los agentes aseguran que uno de los artefactos llegó a explosionar dentro de la habitación ocupada por el arrestado, causando daños materiales de consideración en el hotel.

La investigación policial concluyó con la detención de los implicados y la apertura de los correspondientes expedientes administrativos de expulsión. La resolución de la Subdelegación del Gobierno se ha adoptado tras analizar los informes elaborados por la Abogacía del Estado y las propuestas remitidas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.