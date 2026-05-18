Vox urge a Pérez Llorca avanzar en los presupuestos tras su éxito en Andalucía

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José Mª Llanos, ha lanzado un aviso al Consell respecto a la tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2026. El dirigente ha señalado que, si el Ejecutivo regional pretende sacar adelante las cuentas, "se tendrá que dar cierta prisa", puesto que el actual periodo de sesiones parlamentarias concluye a principios de julio y los trámites exigen unos plazos ineludibles.

Las declaraciones se producen en plena "resaca electoral" tras los comicios, donde la formación de Santiago Abascal ha logrado unos resultados históricos. En este sentido, Llanos ha destacado el "gran éxito de Vox en Andalucía", contrastándolo con el descalabro de la izquierda, y ha asegurado que su partido está dispuesto a sentarse a negociar "sin prisa y sin pausa" en cuanto el Gobierno autonómico lo decida.

Al ser cuestionado sobre una posible falta de lealtad si los populares presentan el proyecto sin previo aviso, el portavoz se ha mostrado confiado en que serán informados con antelación, recordando que actualmente ambas fuerzas mantienen una fase de contacto permanente. Llanos ha remarcado que la verdadera deslealtad es la del Gobierno de España, que "está legislando contra el Congreso y en tres años no ha presentado unos presupuestos", afirmando que en el ámbito autonómico se toman el asunto mucho más en serio.

Por su parte, el representante del Partido Popular, Nando Pastor, ha evitado pillarse los dedos con los tiempos. El portavoz ha rechazado "anticipar un calendario" que no está sobre la mesa en estos momentos, aunque ha mostrado su total confianza en que la Comunidad Valenciana disponga de unas nuevas cuentas públicas gracias a la voluntad de diálogo del presidente regional, Juanfran Pérez Llorca.

Desde la oposición, el PSPV y Compromís dan por sentado que las negociaciones se acelerarán esta misma semana, una vez despejada la incógnita de la cita con las urnas en el sur de España. El socialista José Muñoz ha augurado que el jefe del Consell tragará con las exigencias de sus socios, al considerar que la llave de la gobernabilidad está en manos de la derecha tras la debacle de la izquierda.

Según Muñoz, la primera demanda será la "prioridad nacional", vaticinando que las condiciones serán perjudiciales y subrayando los supuestos problemas internos de los populares por el retraso de su congreso regional. Finalmente, Joan Baldoví ha coincidido en que el Ejecutivo autonómico estaba esperando los resultados andaluces para mover ficha. "Porque en un caso y en otro esperaban unos a ver si tenían mayoría absoluta y otros a ver si dependía el PP de Vox", ha sentenciado el portavoz nacionalista.